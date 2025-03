Loewe, Jonathan Anderson lascia la direzione creativa dopo 11 anni

Milano, 17 marzo 2025 – Ancora addii nel mondo della moda. Jonathan Anderson lascia la direzione creativa di Loewe. A darne l'annuncio è stato lo stesso stilista classe 1984 dando così finalmente corpo ai rumors degli ultimi mesi. "Undici anni fa mi è stata data l'opportunità più incredibile: scrivere un capitolo di una storia che ha ormai 179 anni. Dal mio primo giorno alla Loewe ho trovato spiriti affini nello studio di design e nell'atelier, i cui talenti erano, e sono ancora, secondi a nessuno. Grazie per aver condiviso la vostra arte. Negli ultimi undici anni, ho avuto la fortuna di essere circondato da persone con immaginazione, capacità, tenacia e la capacità di trovare il modo di dire 'sì' a tutte le mie idee selvaggiamente ambiziose", scrive Anderson in un lungo post su Instagram in cui ripercorre la sua storia alla guida della griffe spagnola, di proprietà di Lvmh.

Guardando indietro, sottolinea Anderson, "mi sono reso conto che un marchio non si costruisce con la prima sfilata, e nemmeno con il primo anno di show ma si costruisce lentamente stagione dopo stagione, anno dopo anno, seguendo ciò che è giusto per un marchio. Una delle cose di cui vado più orgoglioso è il lancio del Craft Prize. Abbiamo creato una piattaforma che supporta e dà visibilità a mestieri che stanno scomparendo, a giovani creativi, vecchi maestri e nuove idee. Ringrazio il team della Fondazione, i membri della giuria e gli esperti per il tempo e la dedizione".

Il creativo nordirlandese ricorda poi come sin dal primo giorno abbia "immaginato di creare un marchio culturale". "Questa idea si basava fortemente sulla fiducia e sulla generosità di molti artisti, artigiani, fondazioni, musei e gallerie che hanno contribuito al loro lavoro. Vi sono sinceramente grato", prosegue Anderson ringraziando chi ha sostenuto la sua visione e chi ha reso possibile ogni collezione. "Dicono che tutte le cose belle devono finire ma io non sono d'accordo – conclude –. Mentre questo mio capitolo volge al termine, la storia di Loewe continuerà per molti anni a venire e io la osserverò con orgoglio".

Lo stilista ha presentato la sua ultima collezione per il brand una settimana fa, durante la fashion week di Parigi. Nelle ultime settimane si è vociferato molto di un suo possibile passaggio in Dior, attualmente orfano di un direttore creativo per il menswear. In Loewe, invece, potrebbero arrivare i due stilisti Lazaro Hernandez e Jack McCollough, che a gennaio hanno lasciato il loro incarico da Proenza Schouler.