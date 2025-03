Alchimie Falconeri. Tra eleganza e raffinatezza

di Marina SantinEleganza, raffinatezza, allure nonchalante e un lusso discreto, mai ostentato ma immediatamente percepibile, alla vista e al tatto. Questa l’anima dello stile di Falconeri, senza tempo ed effortlessly chic, sofisticato per natura, declinato in creazioni per entrambi, frutto della perfetta alchimia tra pregiate fibre naturali, artigianalità italiana, metodi di produzione innovativi e costante attenzione per l’ambiente e le persone. A trascriverlo in immagini, la nuova campagna primavera-estate 2025 del brand, che vede protagonisti – per la prima volta in assoluto insieme su un set – Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham, affascinanti interpreti di un racconto fashion che supera il concetto di moda e di tendenza per imporsi come partner di vita vera e autentica.

Ambientati sullo sfondo dei panorami mozzafiato di Comporta, oasi incontaminata ed esclusiva sulla costa portoghese, gli scatti, pervasi da un’atmosfera intima e cozy, immortalano la coppia che, emblema di un perfetto equilibrio tra forza e fair play, incarna al meglio il lifestyle ricercato che da sempre identifica il Dna del marchio italiano, specializzato nella produzione di maglieria in cashmere di altissima qualità. Realizzate dal fotografo Lachlan Bailey con lo styling di Geraldine Saglio, le immagini evocano un buen retiro di evasione e riconnessione con la natura, in cui i capi Falconeri, grazie alla loro eleganza e versatilità, diventano gli outfit d’elezione per i due testimonial che hanno fatto della discrezione e della sobrietà, anche in tema di look, il proprio tratto distintivo.

Le contaminazioni artistiche e le linee rigorose delle architetture del resort Melides Art di Comporta si rivelano quindi scenario ideale per accogliere e valorizzare l’iconico Cashmere Ultrafine, il filato Falconeri per eccellenza. Perfetto per vestire sia lui e lei, alla ricerca di un guardaroba confortevole ma di classe ed elitario, si declina in diversi modelli – dalla femminilissima maglia incrociata a collo alto alla virile polo a manica lunga, passando per l’esclusivo abito a sottoveste con scollatura profonda sulla schiena o la camicia morbida ma dal piglio sartoriale – tutti perfetti, sia di giorno e che sera, per gli impegni quotidiani, il relax o i momenti speciali grazie anche alle loro nuances delicate e quite luxury nelle cromie del sabbia, del corda e del grano.

Le due star, con il loro charme e la loro classe innata si rivelano ambassador perfetti per rappresentare lo stile Falconeri, connubio di eleganza e lusso democratico, apparentemente minimal ma dalla complessità straordinaria, in cui materie prime naturali, leggere e delicate, danno vita a creazioni che non ricorrono i trend effimeri ma puntano al design e all’equilibrio di modernità e tradizione. É sufficiente indossarle, lasciare che scivolino sul corpo valorizzandone profili e linee, per apprezzare qualità e bellezza dei materiali e scoprire il comfort unico a cui è impossibile resistere.