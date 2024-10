Icona senza tempo, ecco la giacca Olimpia di Max Mara.

Milano, 12 ottobre 2024 – “La giacca Olimpia è un distillato di tutte le mie creazioni in fatto di giacche da 40 anni in Max Mara”, racconta il direttore creativo del brand della famiglia Maramotti, lo stilista inglese Ian Griffiths, che dopo i famosi cappotti e il coccoloso Teddy ora racconta le performance di questo oggetto del desiderio di tante donne, in puro cammello in colore naturale, la fodera pregiata, quattro bottoni, modello doppiopetto con due spacchi laterali, lunghezza 76 centimetri nella taglia 42. Insomma da Max Mara torna di moda la giacca, che tanta importanza ha avuto e continua ad avere nella storia della moda contemporanea, simbolo di potere negli anni Ottanta e ora di stile e modernità.

Un modello timeless, la Olimpia, di proporzioni perfette come il famoso cappotto Max Mara 101801, una giacca dalla spalla segnata ma non esagerata o ‘gigante’, come in troppe collezioni recenti, scivolata sul corpo delle donne e finita col famoso ‘puntino’ intorno ai revers. “Si può indossare in mille modi diversi – continua Ian Griffiths – dalla sera sopra l’abito elegante e al mattino coi jeans. E ha anche la pence sul seno. Perché io sento le giacche, e così penso un po’ tutti gli appassionati di questo capo, sia uomini che donne. Le sento perché una giacca mi dà forma, struttura, la spalla poi cambia tutto. Ricordo ancora la mia prima giacca – racconta lo stilista andando indietro di molti anni – avevo 5 anni al mio primo anno di scuola: era grigia e la portavo con la camicia, la cravatta rigata, praticamente sono nato con la giacca!”.

Questo capo senza tempo e senza età si chiama Olimpia perché il direttore creativo di Max Mara ha una vera passione per il mondo antico e i suoi miti, “e lei è la regina degli dei, moglie e sorella di Zeus, è una campionessa, una dea coraggiosa, vuol essere la migliore”, continua Ian pensando a tante donne di oggi. Costerà 990 euro in Europa e si compra anche a Milano, nel cortile del Portrait Milano dove Max Mara fino al 20 ottobre ha ideato una struttura color cammello per l'installazione interattiva ‘The Max Mara Jacket Circle’, inaugurata il 10 ottobre scorso, tra realtà e surreale, mostrando tutti i processi di lavorazione e permettendo la personalizzazione. Per aver accesso allo spazio nel cortile del Portrait Milano si dovrà fare la prenotazione su maxmara.com.

Dopo Milano saranno inaugurate delle installazioni interattive con la giacca Olimpia anche a Tokyo, dal 29 ottobre al 4 novembre, a Seul dal 31 ottobre al 9 novembre.

Per festeggiare questa nuova icona del marchio della famiglia Maramotti un cocktail elegante e pieno di vip, con in testa molte attrici del cinema italiano come per esempio Isabella Ferrari, Miriam Leone, Sveva Alviti, e ancora lo stilista Lorenzo Posocco e la ginnasta Alice D’Amato.