La storia dei sarti rurali. Un’esempio di attualità

Il fascino della storia perduta dei sarti rurali. Alle Costruzioni Lorenesi, va in scena la mostra ’Menswhere | A Lost History of the Militant Guild of Rural

Tailors’. Un’esposizione di grande impatto che esplora la possibilità che una comunità clandestina di sarti fosse attiva durante la rivoluzione

industriale, coinvolgendo riti simbolici, rituali e l’avanzamento degli standard di design e artigianato. La

storia, emersa online nel 2004, ha influenzato molti designer contemporanei, che si sono considerati moderni membri di quel gruppo. La mostra in programma a Pitti Uomo 106 includerà opere d’arte, fotografie e capi di

abbigliamento legati alla gilda, e coinciderà con l’uscita del libro omonimo ’Menswhere | Una Storia Perduta della Gilda Militante dei Sarti Rurali’ creato da Liam Maher con fotografie di Marc Haers.