La Milano Fashion Week cresce con una giornata di moda in più. In vetrina le collezioni estate ‘25

Roma, 6 settembre 2024 – I fatturati nella moda si contraggono e il 2024 non è partito bene tanto che ci si augura di chiudere l’anno con perdite contenute a meno 4%. Ma la situazione recessiva, che riguarda soprattutto il mercato interno e non l’export, non scoraggia la moda italiana che si presenta dal 17 al 23 settembre alla ribalta delle passerelle per la Milano Fashion Week dell’estate 2025. Con 173 appuntamenti tea 57 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni e 6 presentazioni su appuntamento e ben 33 eventi.

Stavolta, grazie all’impegno costante e coraggioso di Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, che da anni si è battuto per conquistare almento un giorno in più di kermesse, la soluzione si è trovata e così dal primo pomeriggio del 17 settembre si ’ruba’ il testimone a Londra e si comincia col primo defilè che sarà quello di Fendi, seguito da Marni, Alberta Ferretti, Iceberg. E proprio per quest’ultimo brand si farà gran festa all’anniversario dei 50 anni con una sfilata co-ed sotto la regia del direttore creativo James Long e dell’ad Paolo Gerani che brinderà coi genitori Silvano e Giuliana Gerani fondatori della Gilmar di San Giovanni in Marignano.

Sempre 50 anni festeggia Laura Biagiotti con l’impegno della figlia della grande imprenditrice e stilista, Lavinia Biagiotti Cigna che ha deciso di rientrare nel calendario milanese sfilando sabato 21 settembre. Redemption e Sunnei brindano invece ai dieci anni e Vogue Italia ai 60 dal primo numero con una mostra al Palazzo Citterio dal 19 al 21 prossimo con le 60 copertine anno per anno.

Come sempre massima attenzione di CNMI ai giovani con l’apertura nel primo giorno delle sfilate del ’Fashion Hub’ a Palazzo Giureconsulti e sempre quel giorno a Palazzo Marino la 24ª edizione di Chi è Chi Award. Gli studenti delle maggiori scuole di moda italiana daranno poi vita alla decima edizione di ’Milano Moda Graduate’. Molti i brand presenti per la prima volta in al debutto come Casa Preti, Crida Milano, Eileen, Gio Giovanni Gerosa, Maccapani, Max & Co. With Lorenzo Posocco, MSGM (che ha sfilato la co-ed a giugno scorso), Sirivannavari, Testori, Tom Ford (in attesa del nuovo direttore creativo), Weekend Max Mara by Ashley Park solo per citarne alcuni.

Alla presentazione ufficiale della rassegna a Palazzo Marino ha partecipato anche il sindaco gi Milano Beppe Sala che ha ricordato come il settore moda generi il 5.5% del Pil italiano e di come sia importante per questa edizione iniziare un giorno prima, tra grandi firme ed emergenti, ricordando anche la serata dei CNMI ’Sustainable Fashio Award’ alla Scala il 22 prossimo. Con lui anche l’assessora allo Sviluppo Economico con delega alla moda e design Alessia Cappello. “Abbigliamento e scarpe e borse sono in crisi, brillano invece beauty, gioielleria, bigiotteria e occhiali”, ha affermato Capasa.