Cronografi e sport. Un matrimonio molto fortunato

Cronografi e sport, una liaison fortunata e che si presta facilmente e felicemente alla creazione di nuovi modelli, di edizioni speciali nate da partnership che si basano su passioni e condivisione di valori. Per tradizione il cronografo lo si associa al mondo dei motori, ma il tempo cronografico ama anche altre discipline. Il tennis per esempio, come Hublot che per il suo nuovo orologio ha tratto ispirazione dagli incredibili successi di Novak Djokovic, ambasciatore del marchio, catturandone l’agilità. Insieme i due campioni danno vita a un orologio straordinario ispirato alla forza e alla determinazione, che hanno in comune. Grazie all’impegno di Hublot per l’innovazione e all’impareggiabile padronanza dei materiali, il Big Bang Unico Novak Djokovic è realizzato con le racchette Head e le polo Lacoste del tennista.

Le racchette e le magliette di Novak Djokovic si trasformano in un orologio eccezionale che inizia una seconda vita da prezioso talismano. Nel cuore dell’orologio che ha cassa in composito riciclato blu opaco con polo e racchette di Novak Djokovic da 42 mm batte il movimento cronografico di manifattura Unico, che però è stato reinventato in alluminio anodizzato azzurro o grigio per richiamare la combinazione di colori mimetici della cassa, riducendo il peso dell’orologio del 27%. L’alluminio è stato utilizzato anche per alcuni componenti della cassa come gli elementi laterali (ore 3 e ore 9), il rehaut, le anse della lunetta, i pulsanti, la corona e il fondello. Il Big Bang Unico Novak Djokovic è dotato di quattro cinturini: il primo è una fascetta da tennis Lacoste che si fissa alla cassa con il sistema One Click, ; il secondo è un cinturino elastico blu; un cinturino con chiusura in velcro di colore azzurro e una fibbia sportiva in alluminio lucido blu; l’ultimo è in caucciù bianco con fibbia deployante in titanio (hublot.com).

Da Tag Heuer arriva invece l’ultima interpretazione di quest’anno del mitico cronografo dalla cassa quadrata in versione scheletrata, che ha nel suo nome un omaggio al legame unico tra la Maison e lo spirito racing incarnato dalla Formula 1: il Monaco Chronograph nei vibranti colori di Las Vegas in occasione del GP di Formula 1, indossato da Max Verstappen che ha conquistato il suo quarto mondiale F1 consecutivo. Così, In attesa del 2025, anno in cui la Formula 1 sarà focus principale per Tag Heuer in seguito al deal decennale siglato dal Gruppo Lvmh con il campionato mondiale, il Monaco Chronograph si veste di un audace Pink che caratterizza i dettagli sul quadrante; la cassa quadrata da 39mm è in titanio rivestito in dlc e il cinturino in pelle e caucciù full black. Movimento cronografico di manifattura Calibre Heuer 02 (tagheuer.com).

Eberhard & Co. rende omaggio alla passione motoristica con il Contograf Dallara. La reinterpretazione contemporanea dello storico modello Contograf celebra la rinomata azienda specializzata nella progettazione ingegneristica, sviluppo e produzione di auto da competizione, prototipi e vetture stradali ad alte prestazioni. Il nuovo cronografo meccanico a carica automatica ha un design accattivante, caratterizzato da un quadrante nero con i contatori di colore giallo, cromia simbolo di Dallara, e arricchito dal logo distintivo. Ispirato all’omonimo modello degli anni 60, il nuovo Contograf Dallara mantiene lo spirito dell’epoca e presenta elementi particolari, come la scala tachimetrica di ispirazione automobilistica sul rehaut con l’indicazione della velocità media di 50 km/h in rosso. L’orologio è realizzato in soli 50 esemplari ed è destinato esclusivamente, oltre che alle persone Dallara, ai possessori della Dallara Stradale (eberhard-co- watches.ch).

Amelia Zacco

+