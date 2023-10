Come scegliere la cravatta giusta per ogni occasione

Un accessorio spesso associato all’eleganza, alla ricercatezza e allo stile è la cravatta, che dà subito un tocco di classe in più all’outfit. È certamente richiesta nei contesti più formali e tradizionali e, in ambito professionale, dà subito l’idea di serietà e autorità. Inoltre può essere divertente giocare con questo dettaglio come mezzo di espressione personale dei propri gusti, della propria personalità e del proprio umore. Le cravatte sono disponibili in una vasta gamma di stili, tessuti e design secondo una varietà che permette di scegliere i vari modelli a seconda delle occasioni e del look voluto. Nelle collezioni autunno inverno 2023 2024 questo accessorio è rispuntato anche nella moda femminile.

Materiali

Se l'occasione è formale, come un matrimonio o un evento aziendale, opta per una cravatta in seta con colori o design sobri. I colori classici come il nero, il blu scuro o il grigio sono scelte sicure. Per momenti più informali o per l'abbigliamento quotidiano, puoi utilizzare cravatte con colori vivaci, design audaci o tessuti più leggeri, come cotone o lino. I modelli tricot o in maglina è realizzata con una varietà di tessuti tramite lavorazione a maglia e ha una punta squadrata. Possono essere indossati con abbigliamento casual e sportivo, sia durante l'estate (realizzata in cotone o viscosa) che in inverno (in lana).

Larghezza e lunghezza

Sia per l’uomo sia per la donna, la cravatta larga o regolare ha una lunghezza di circa 150 cm e una larghezza massima di 8 cm. Dovrebbe essere proporzionata alla larghezza del tuo colletto e alla tua corporatura. In generale le cravatte più larghe sono spesso più tradizionali e formali. Quelle più strette (circa 5-7 cm), le cosiddette slim, sono più moderne e adatte a chi ha una corporatura snella. Per quanto riguarda la lunghezza, è bene assicurarsi che la cravatta sia abbastanza lunga da poter essere annodata correttamente e raggiungere la cintura dei pantaloni. Le cravatte corte si fermano a circa 130-140 cm di lunghezza e sono una scelta informale e contemporanea, spesso presente nei look femminili più vivaci e sbarazzini, magari in abbinamento a minigonne o shorts, per sdrammatizzare.

Motivi

Tendenzialmente, per non incappare in errori, la cravatta dovrebbe essere abbinata a una camicia a tinta unita, anche senza giacca per uno stile più informale, ed è fondamentale scegliere quella appropriata in base al contesto in cui sarà indossata. Le cravatte possono avere vari pattern, tra cui righe, pois, quadretti o design più complessi. Il pattern dovrebbe essere in armonia con il tuo abbigliamento e dovresti fare attenzione a non esagerare con altre stampe e decorazioni nel resto dell’outfit, per evitare eccessi e ridondanze. Ad esempio, se indossi una camicia a righe, potresti scegliere una cravatta con un pattern diverso o una tinta unita per evitare sovraccaricare il look.

Nodi

Esistono diversi tipi di nodi per cravatte che puoi utilizzare per vari scopi e stili. Ciascuno ha il suo aspetto e livello di complessità. La scelta dipende dallo stile della cravatta, dall'occasione e dalla preferenza personale. - Il nodo semplice, piccolo e leggermente asimmetrico, è il più comune e semplice da realizzare, a prescindere dalla tipologia di cravatta a disposizione. - Il nodo doppio è più pieno e simmetrico rispetto al nodo semplice. È ideale per cravatte sottili e crea un aspetto formale e robusto. - Il nodo Windsor è un nodo più grande e pieno rispetto al nodo doppio. È adatto alle cravatte lunghe e forma un nodo simmetrico e imponente, per le grandi occasioni. Si può portare anche col gilet. - Il nodo mezzo Windsor nodo è più piccolo e più semplice del nodo Windsor canonico. È classico, versatile e adatto a cravatte fini e camicie con collo aperto. - Il nodo Pratt Shelby Knot è simile al nodo semplice, ma è leggermente più ampio. È adatto per cravatte più sottili e crea un nodo elegante. Una variante un po’ più ampia e morbida è adatta alle cravatte di medio spessore. - Il nodo piccolo è adatto per cravatte strette e camicie a collo alto e crea un look sobrio e discreto. Valorizza in particolare gli uomini alti. - Il nodo orientale, originario dell'Asia, si addice alle cravatte lunghe e crea un nodo elegante. - Il Trinity è molto complesso e crea un aspetto intrigante con tre piccoli nodi sovrapposti. Andrebbe riservato alle cravatte sottili e a tinta unita, accostate a una camicia a collo aperto e a capi non appariscenti. Una scelta audace, per chi vuole distinguersi. - Il nodo Eldredge, scenografico e decorativo, è uno dei più complessi. Crea un aspetto particolare con una serie di avvolgimenti attorno al nodo centrale. È perfetto per occasioni speciali. È adatto alle camicie con collo aperto e va abbinato a capi minimal.