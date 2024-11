Classic Moonphase Data. Oro bianco e malachite nel segno del rinnovamento

Il Classic Moonphase Date Manufacture viene riproposto in una versione particolarmente raffinata, altamente orologiera e per collezionisti esperti, caratterizzata, per la prima volta nella storia della Maison, da un luminoso quadrante in malachite. Nuova cassa, nuovo movimento, nuovi indici, nuove lancette, garanzia estesa a 5 anni e riserva di carica praticamente raddoppiata (+89%): una grande rinascita per un modello realizzato in soli 36 esemplari con cassa in oro bianco da 40 mm.

Si tratta della più importante riedizione del Classic Moonphase Date Manufacture dalla sua creazione: questa svolta viene celebrata dal lancio di una serie molto limitata in oro bianco, scelta rara per Frederique Constant. Questa creazione racchiude in un’unica finestrella la data e la fase lunare, mentre gli indici e le lancette rielaborati sorvolano per la prima volta un quadrante minerale in malachite.

L’esemplare resta fedele al suo posizionamento tradizionale e conserva le sue complicazioni di riferimento, ma presenta al contempo un linguaggio estetico inedito. L’obiettivo? Rafforzare il suo prestigio orologiero, affinare i codici, consolidare la sua dimensione orologiera e la sua eredità storica. Una missione impegnativa, che si sviluppa secondo molteplici concetti combinati alla perfezione.

Sul piano formale, il quadrante in malachite è il punto forte di questo nuovo modello. Eccetto alcuni rari esemplari con quadrante in meteorite, è la prima volta che Frederique Constant opta per un quadrante minerale. La malachite è una pietra piuttosto tenera: simbolo di rinnovamento, è venata da striature che vanno dal verde chiaro a un verde scuro quasi nero. È stata scelta per la ricchezza delle sue sfumature e offre un’interpretazione esclusiva della tendenza ai quadranti verdi.

Le due complicazioni si riuniscono a ore 6: la data e la fase lunare si concentrano in un unico contatore. La parte superiore si apre sul corso della Luna, di colore argento per accordarsi alla cassa in oro bianco, sullo sfondo di un cielo stellato grigio-verde. Al centro, una lancetta sottilissima argentata si muove da 1 a 31 per indicare la data. L’associazione della fase lunare con la data permette di liberare un ampio spazio sul quadrante, sublimato dalla luminosa malachite.

Anche gli indici e le lancette sono stati rielaborati. Gli indici appaiono più sottili e sono applicati. I puristi ne noteranno la riduzione a ore 5 e 7 per adattarsi meglio alla curva della finestrella della data. Le tre lancette centrali, lucidate a mano, adottano una nuova geometria di tipo alfa. La nuova minuteria è stata realizzata secondo una tipologia di “chemin de fer” più tradizionale, che riecheggia i canoni del secolo scorso.

Il calibro di Manifattura FC-716 di ultima generazione è dotato di un bariletto esclusivo che ha portato la riserva di carica dell’orologio da 38 ore a 72 ore, rendendo il movimento del Classic Moonphase Date Manufacture, dal punto di vista funzionale, senza precedenti.