Incubo Ciaran: mezza Europa in ginocchio: porti chiusi e voli cancellati. Attese onde oltre gli 8 metri in Spagna

Roma, 3 novembre 2023 – Coste e centri cittadini sott’acqua, case e scantinati allagati, alberi abbattuti dal forte vento. Sono queste le immagini di un’Europa colpita dalla tempesta Ciaran. Il suo passaggio ha causato già almeno 12 morti e ha causato notevoli disagi con la chiusura di alcuni porti e la cancellazione dei voli negli scali aerei. La violenta perturbazione, che si dirige verso est dopo aver colpito la costa atlantica a partire dalla Gran Bretagna, ha fatto cinque morti in Toscana e altri sette nel resto del continente, causati dalla caduta di alberi provocata da violente raffiche di vento: due in Belgio, due in Francia, una in Spagna, una in Germania e un’altra nei Paesi Bassi.

La tempesta Ciaran in Gran Bretagna (Ansa)

Disagi in tutta Europa

In Spagna, la zona più colpita è stata il nord-ovest della penisola, dove le autorità hanno chiesto ai cittadini di prendere precauzioni. In alcune zone della Galizia, soprattutto sulla costa, è stata dichiarata l'allerta rossa a causa dei forti venti. Secondo l'agenzia meteorologica spagnola (Aemet), anche alcune zone della costa dei Paesi Baschi sono in allerta rossa, con onde che potrebbero raggiungere gli 8 o 9 metri. Più di 80 voli sono stati cancellati in undici aeroporti del Paese. Nella provincia di Valencia sono scoppiati diversi incendi, alimentati dal vento, che hanno costretto all'evacuazione di diversi abitati.

Nella città belga di Gand, una bambina ucraina di cinque anni è stata uccisa dalla caduta di un albero mentre giocava e una donna di 64 anni che stava passeggiando in un parco con il marito e la figlia è rimasta gravemente ferita. La tempesta Ciaran ha causato l'interruzione di parte del traffico ferroviario nelle Fiandre e disagi nel resto del Belgio. Disagi anche per il traffico marittimo nella zona portuale di Anversa.

Italia: prorogata l’allerta meteo in Campania

La tempesta Ciaran è invorticata attorno allo Stivale. Il bilancio è di 5 morti in Toscana e ingenti danni provocati dalle violenti piogge e raffiche di vento che stanno mettendo in ginocchio il Paese da nord a sud. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo per piogge e forti temporali fino alle 12 di domani, sabato 4 novembre. Fino alle 21 di oggi, l’allerta è Arancione sulle zone 1,2,3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e Gialla sulle altre zone della Campania. Dalle 21 di oggi fino alle 12 di domani si passa invece al livello Giallo su tutto il territorio regionale. Il rischio idrogeologico resta alto.

In Molise crolla il soffitto di una palestra in una scuola

Il passaggio di Ciaran in Molise ha portato un vento forte, con raffiche che superano i 143 km/h. Le intense correnti d’aria hanno provocato la caduta di parte del soffitto di una palestra in una scuola elementare a Casacalenda, in provincia di Campobasso. Fortunatamente le scuole erano state chiuse preventivamente.

