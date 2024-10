Nubifragi al Centro-Nord, neve sulle Alpi e 33 gradi in Sicilia. Le previsioni fino al weekend

Roma, 3 ottobre 2024 – Pioggia forte, soprattutto al Nord e Centro Italia) e neve sulle Alpi sopra i 1.600 – 1.700 metri, caldo estivo al Sud (con punte oltre i 30 gradi).

Una situazione in evoluzione che rischia di portare disagi in diverse regioni, con il maltempo che nelle prossime ore si estenderà alle regioni del Sud.

E’ iniziata oggi una fase meteorologica fortemente perturbata che interesserà diverse regioni italiane (allerta in 13 regioni) fino al weekend. Già oggi in diversi comuni toscani le scuole sono rimaste chiuse, mentre a Milano nella notte in poche ore sono caduti 40 millimetri di pioggia che hanno creato difficoltà alla circolazione, qualche allagamento e il monitoraggio dei fiumi Lambro e Seveso che si sono alzati.

Allerta maltempo: un ciclone, in approfondimento sul Mar Tirreno, sta portando e porterà piogge abbondanti nelle prossime ore. “Un ciclone piuttosto profondo si sposterà entro domani dal Mar Tirreno verso il Mar Adriatico portando piogge diffuse e nubifragi – spiega Andrea Garbinato del sito IlMeteo.it –. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni molto forti tra Liguria di Levante, Toscana, Umbria e Lazio in trasferimento verso Marche, Veneto ed Emilia Romagna”.

Nel contempo altri fenomeni intensi colpiranno tutto il Nord, la Sardegna e raggiungeranno anche la Campania. Le temperature caleranno dove più piovoso fino a valori prettamente autunnali, mentre sarà sempre estate all'estremo Sud con 33°C in Sicilia e 30°C in Calabria e Puglia".

Domani, venerdì 4 ottobre, il ciclone vagherà tra Alto Adriatico e Croazia, approfondendosi in una 'VL', una 'Venezia Low', una bassa pressione davanti alle coste venete: da questa posizione la 'VL' scaricherà altri rovesci verso Emilia Romagna e Triveneto, gran parte del Centro Italia accendendo una forte instabilità anche tra Campania e Puglia.

Meno impattate dal ciclone 'VL' saranno le regioni di Nord-Ovest e le Isole Maggiori. Le temperature caleranno anche all'estremo Sud.

Forti piogge hanno caratterizzato l'alba di oggi a Milano, dove in un'ora, secondo quanto riferito dal Comune, sono caduti circa 40 millimetri di pioggia causando disagi alla circolazione e qualche preoccupazione per il livello del Lambro. In prima mattina però la situazione è già in fase di normalizzazione, non si registrano né feriti né persone soccorse. I Vigili del fuoco hanno effettuato alcune uscite per allagamenti di cantine, e la Polizia Locale ha chiuso parzialmente via Ondina Valla, in zona Romolo, e via Vittorini, a Ponte Lambro, nella periferia Est, per allagamento. Anche in via Pompeo Leoni, in zona Sud, l'acqua era risalita dai tombini ma l'azione delle pompe ha eliminato, almeno per il momento, il problema. Nessun sottopasso è stato chiuso. Il fiume Lambro, salito rapidamente di un metro, si è poi stabilizzato. Il Seveso al momento non sarebbe critico. Timori per il meteo che al momento prevede precipitazioni medie ma continue fino a sera.

Il meteo fa paura nelle zone recentemente compite da piogge alluvionali. In diversi comuni della Toscana le scuole rimangono chiuse oggi. Colpite dall'allerta arancione anche Marche, Umbria e Veneto. Nelle Marche restano chiuse le scuole di Fano e Mondolfo. Tutto chiuso anche ad Ancona, Senigallia, Osimo, Trecastelli e Falconara Marittima. In Umbria, invece, le scuole resteranno chiuse oggi a Terni, dove non sarà aperta agli studenti neppure l'Università.

A partire da sabato il sole rispunterà su diverse regioni a partire da Nord-Ovest per poi estendersi gradualmente su tutto lo Stivale. Ma sul meridione e le isole le precipitazioni continueranno anche nel fine settimana: su queste zone sono previsti altri temporali fino a domenica mattina, poi gradualmente il tempo migliorerà anche lì.

La tendenza per la prossima settimana vedrà poi una nuova perturbazione in arrivo dall'Atlantico tra martedì e mercoledì: quest'autunno sembra dunque essere dominato dalle correnti occidentali piovose; al Nord e su buona parte del Centro, dopo anni di siccità, registriamo un deciso surplus di piogge cadute. “Speriamo che un po’ di acqua arrivi anche in Sicilia, regione che combatte, da molti mesi, un'estrema e triste siccità”, conclude Garbinato.