Previsioni meteo: pioggia e neve a quote basse. Alle porte tre perturbazioni e un’irruzione artica

Roma, 15 gennaio 2023 – Succederà un po’ di tutto in Italia questa settimana sul fronte meteo: caldo, freddo, pioggia, neve, sole. Un frullatore che potrebbe vedere nel weekend anche l’irruzione fredda più importante dell’inverno. Il tutto sull’onda di tre perturbazioni.

La partenza sarà soft. Antonio Sanò, fondatore di ilMeteo.it, spiega che si comincerà subito con una modesta perturbazione atlantica sospinta da miti venti di Libeccio. Il fronte instabile e i venti oceanici oltre a far piovere un po’ al Centro Sud inizieranno a far salire le temperature, quantomeno al meridione. Di giorno i valori termici supereranno facilmente i 14-15 gradi su molte zone. Al Nord saranno le nubi basse in pianura a mantenere un clima ancora un po’ freddo, mentre in montagna il sole sarà prevalente.

Il lago Balaton ghiacciato in Ungheria (Ansa)

A metà settimana robusta fase dei maltempo. Dopo un martedì (16 gennaio) che trascorrerà all’insegna di occasionali piovaschi su Abruzzo, Molise al Sud, ecco che si avvicinerà la seconda perturbazione che attiverà venti sostenuti da sud, quindi ancora più miti. Se le temperature subiranno un nuovo incremento al Centro Sud con picchi di 18-21 gradi in Sicilia, Puglia e Sardegna e fino a 15-16 gradi su Lazio e Campania (come a Roma e Napoli) al Nord il tempo peggiorerà diffusamente con l’arrivo di precipitazioni a tratti moderate. Date le temperature ancora piuttosto basse la neve scenderà a quote prossime alla pianura (mediamente attorno ai 2-300 metri) su Piemonte, Lombardia e alto Veneto. Le piogge risulteranno molto forti sulla Liguria di levante e sulla Toscana settentrionale.

Arriviamo così alla terza perturbazione, quella dal carattere pienamente invernale. Dopo un giovedì con tempo instabile su Toscana, Lazio e Campania, da venerdì ci sarà una nuova irruzione artica, forse la più importante dell’inverno. Si formerà un ciclone sul medio Adriatico che farà peggiorare il tempo su Nord Est, Marche, Abruzzo e Molise. Complice il calo repentino delle temperature la neve scenderà ancora una volta a quote di collina, questa volta sulle regioni adriatiche centrali e sarà probabile fino in pianura (a ridosso dei rilievi) in Emilia Romagna. A seguire l’aria artica dilagherà su tutta Italia facendo crollare le temperature di molti gradi.

La mappa di 3bmeteo

Intanto più di 100 milioni di persone negli Stati Uniti sono in stato di allerta per una "esplosione artica" che ha investito vaste parti del Paese. Nevicate sono previste anche a Sud e nel Nord Est ci si prepara a violente raffiche di vento. Il National Weather Service - il meteo nazionale - ha registrato ieri -19 gradi in Arkansas, -9 a Dallas e -60 gradi nel Montana.

Polk County, Iowa, Stati Uniti (Ansa)

Il vento gelido espone al rischio di ustioni da freddo e le autorità consigliano di portare un kit di sopravvivenza al freddo se ci si mette in viaggio. Forti venti hanno fatto cadere un albero su una casa nel nord-ovest del lago Oswego, Oregon, uccidendo un uomo. Sempre in Oregon ci sono diffuse interruzioni di corrente, con quasi 130.000 utenze senza energia.