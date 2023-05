Previsioni meteo: tornano piogge e temporali (anche forti) nel Nord Italia

Roma, 23 maggio 2023 – Mentre molte città dell’Emilia Romagna sono ancora sommerse da acqua e fango portati dall’alluvione, l'anticiclone prova a portare l'estate. Ma questo maggio continuerà ad alternare schiarite e diffusa instabilità, che tornerà a bussare alla porta già nei prossimi giorni.

Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, conferma l'espansione dell'anticiclone, che raggiunge l'Italia passando da Nord Spagna, Francia, Svizzera e Germania. Data la provenienza da zone a nord delle Alpi, il sole è prevalente in Pianura Padana, mentre sulle regioni centro meridionali persisteranno frequenti temporali.

ALLERTA MALTEMPO IN ROMAGNA.

Prime avvisaglie di un cambiamento già mercoledì 24 maggio, che vedrà una minaccia svedese scendere verso Sud: attese piogge dalla Scandinavia verso la Germania e poi verso le regioni alpine. Successivamente questa perturbazione piegherà verso la Francia, ma potrebbe portare piogge e temporali anche forti sulle regioni settentrionali fino a giovedì.

È una previsione da confermare – spiega l’esperto - ma al momento, dopo una brevissima fase più tranquilla, potrebbe tornare un po' di maltempo anche al Nord.

Venerdì 26 maggio tempo un po’ incerto specie nel pomeriggio con rovesci, poi nel weekend la perturbazione raggiungerà la Spagna abbandonando definitivamente l'Italia dove il tempo tornerà un po’ più sereno seppur in un contesto di diffusa instabilità.

Ancora incertezza dunque, ma anche 3bmeteo conferma che “il tentativo di rimonta ad opera di un anticiclone in espansione dall'Europa occidentale verso l'Italia non andrà a buon fine, o almeno non del tutto”.

Ecco la mappa che illustra il peggioramento.