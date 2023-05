Cala Luna cancellata dall’alluvione. In Sardegna svanita la perla del Golfo di Orosei

Nuoro, 21 maggio 2023 - Cala Luna non c’è più, cancellata dall’alluvione che ha flagellato anche la Sardegna, privandola di una delle sue spiagge più famose, la perla del Golfo di Orosei, completamente distrutta. Un luogo da sogno immortalato anche da Lina Wertmüller nel 1974 con il film "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto", girato proprio nel Golfo di Orosei, a cavallo fra il comune di Dorgali e quello di Baunei, con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Gli stessi luoghi furono scelti anche per il remake ‘Swept away’ di Guy Ritchie. Stessa sorte per Cala Sisine, la bellissima spiaggia nel territorio del comune di Baunei.

Cala Luna prima dell'alluvione

I danni non si contano a Dorgali, case e esercizi commerciali allagati, voragini e frane nelle strade di campagna, qualche pastore rimasto isolato. La Sardegna sulla costa centro orientale ha visto cadere la più alta percentuale di pioggia in giornata: circa 255 millimetri. La sindaca Angela Testone ha affermato: "Dichiareremo lo stato di calamità naturale". A preoccupare è l'ingrossamento del fiume Cedrino che ha raggiunto livelli di guardia. I sindaci di Galtellì, Irgoli, Onifai e Orosei hanno sollecitato e ottenuto dal Consorzio di Bonifica l'apertura a mare della foce del fiume Cedrino per evitare l'allagamento della piana nei territori dei quattro paesi.

Anche a Orosei è stata investita dall'alluvione, ma si contano meno danni. La sindaca Elisa Farris : "Ci sono stati danni nelle strade rurali e in campagna alcune abitazioni sono rimaste isolate, ma l'apertura della foce del Cedrino ha permesso di mettere in salvo la piana".

L'allevatore di Dorgali Francesco Carta è isolato: "Finché non scende il livello dell’acqua nel rio Sa Oche, io e un pastore di Oliena non possiamo rientrare in paese. Ci vorranno ancora quattro o cinque giorni prima che il livello dell'acqua scenda e che ci consenta di attraversare la strada, ma nel frattempo siamo senza mangime. La Coldiretti ha chiesto l'attivazione di un elicottero in Prefettura: chiediamo celerità perché le nostre pecore hanno bisogno di mangime subito". Restano ancora chiuse la strada provinciale che da Cala Gonone porta a Cala Fuili mare a causa di alcune frane e la provinciale 46, tra Oliena e Dorgali.