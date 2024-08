Goccia fredda, ma l’estate non finisce. Prevista una nuova fiammata dell’anticiclone africano

Roma, 26 agosto 2024 – Temporali e acquazzoni sull’Italia nei prossimi giorni, ma il caldo non mollerà la presa. E nel fine settimana nuova fiammata dell’anticiclone africano. L’estate quindi, spiegano gli esperti di previsioni meteo, andrà avanti.

In queste ore l'incursione di una goccia fredda, cioè un vortice ciclonico freddo in quota che si è isolato da un'area a bassa pressione più grande, sta portando un aumento dell’instabilità. Antonio Sanò, fondatore di ilMeteo.it, spiega: "Avremo una nuvolosità diffusa al Centro Nord con precipitazioni che a tratti su Piemonte, Lombardia e Veneto potranno risultare temporalesche fino in pianura, specie al mattino".

Sul resto delle regioni italiane il tempo sarà più asciutto. Le temperature sfioreranno i 40 gradi nella zone interne della Sicilia e diffusamente i 35-37 gradi su molte zone del Centro Sud.

Martedì 27 e mercoledì 28 agosto si faranno sentire gli effetti della perturbazione e si registrerà un aumento deciso dell'instabilità atmosferica, a carico delle regioni centro-meridionali. Temporali pomeridiani con grandine potranno colpire diffusamente tutta la dorsale appenninica, le zone interne e la Sicilia, e martedì anche molte zone della Toscana.

Caldo e temporali nei prossimi giorni (foto iStock)

Ma la colonnina di mercurio non lascia per ora intravedere l’autunno. Le temperature infatti non subiranno grossi scossoni e si manterranno sempre sopra la media del periodo, viaggiando con valori superiori ai 33-35 gradi al Centro Sud e spesso sopra i 30-32 gradi al Nord.

Infine da giovedì 29 agosto la pressione tornerà ad aumentare, l'instabilità a diminuire e il sole ed il caldo ad essere sempre più prevalenti. Le temperature in questo frangente torneranno al di sopra delle medie del periodo di 6-8 gradi, informa il Centro Meteo Italiano, che conferma una situazione di 'stasi' anche per l'avvio dell'autunno meteorologico, senza particolari cambiamenti per la fine dell'estate.

