Roma, 21 giugno 2019 - Caldo imminente, ma anche maltempo. È un'Italia divisa in due quella che ci aspetta domani, sabato 22 giugno: le previsioni meteo raccontano infatti di forti rovesci e temporali soprattutto al Nord, che si contrappongono al bel tempo con temperature elevate del Mezzogiorno. A metà strada, si collocano le regioni centrali della Penisola, dove la variabilità porterà sia pioggia che sole, in un contesto climatico comunque estivo.

Gli esperti de iLMeteo.it e 3BMeteo concordano nel delineare un inizio weekend a due facce, caratterizzato da perturbazioni che, partendo dai rilievi alpini, investiranno con forti rovesci e grandinate quasi tutte le regioni settentrionali fino all'Emilia Romagna, lasciando all'asciutto soltanto la Liguria. In mattinata i temporali potrebbero colpire anche l'Appennino, toccando trasversalmente Toscana, Umbria e Marche.

Per quanto riguarda le altre regioni centrali e meridionali ci sono invece poche novità: il bollettino parla di cielo sereno o poco nuvoloso, che si accompagnerà con temperature progressivamente più calde. Si tratta di un assaggio di quanto accadrà tra domenica 23 e lunedì 24 giugno, quando l'Italia dovrà fronteggiare una nuova eccezionale ondata di caldo africano, che farà schizzare il termometro vicino ai 40°.



Previsioni del tempo di sabato 22 giugno: Nord Ovest

Si preannunciano temporali fin dalla mattinata, con forti rovesci, violente grandinate e trombe d'aria a livello locale. L'instabilità, in estensione dalle Alpi, risparmia solo la Liguria: nelle altre regioni non si escludono comunque schiarite verso il pomeriggio. In leggero calo le temperature: 24° in arrivo sia a Milano che a Torino.



Nord Est

Situazione analoga nei settori di Nord Est, dove prevalgono piogge e temporali a partire dalle ore mattutine. Il brutto tempo minaccia di essere una costante della giornata: tuttavia ci sono anche spiragli per schiarite intermittenti tra pomeriggio e sera. Il caldo allenta temporaneamente la presa: previsti 26° a Venezia e 25° a Bolzano.



Centro

La diffusa nuvolosità porta temporali sparsi su Toscana, Umbria e Marche, in corrispondenza degli Appennini. Clima più asciutto nelle restanti regioni, Sardegna inclusa, dove si preannuncia prevalenza di sole. Fa caldo, ma non ancora caldissimo: 30° a Firenze e 31° a Roma.



Sud e Isole

Sabato all'insegna del tempo soleggiato su tutte le regioni, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio nelle zone più interne. Nel frattempo, il termometro sale e si ricomincia a sudare, con massime ampiamente sopra i 30°. Previsti 34° a Bari e 33° a Palermo.