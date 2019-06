Roma, 19 giugno 2019 - Ci sono tutte le conferme. Quella che fino a qualche giorno fa sembrava solo un'ipotesi è cresciuta fino a diventare una previsioni meteo che, almeno sulle linee generali, lascia pochi dubbi: sta per arrivare sull'Italia una potente ondata di caldo africano. L'anticiclone africano - denominato Lucifero da ilMeteo.it - dalla giornata di lunedì 24 (dopo un aumento delle temperature già nel corso del weekend) porterà aria infuocata sull'Italia "diffusamente oltre i 35-38 gradi" e fino a 42-43 sulle Isole maggiori. Gli esperti segnalano anche punte di 40 gradi sulla pianura di nord est dell'Emilia. Notti afose nelle grandi città come Milano, Bologna, Torino, Firenze e Roma.

#meteo #19giugno AVVISO sta per arrivare #lucifero un potente anticiclone africano con #temperature oltre i 40°C, scopri qui tutti i dettaglihttps://t.co/4HaTkaL8Cd — IL METEO.it (@ilmeteoit) 19 giugno 2019

Super caldo anche al Centro Nord

Anche Emilia Romagna Meteo dice che tra mercoledì 26 e sabato 29 giugno la regione "potrebbe sperimentare valori massimi davvero notevoli, anche oltre i 37 gradi".

Per quanto riguarda la Toscana anche il Consorzio Lamma annuncia le correnti sahariane.

#meteo #toscana: bassa probabilità di piogge fino a fine mese. Temperature superiori alla norma tra il 24 e il 27 giugno a causa di un flusso di correnti molto calde di matrice sahariana. https://t.co/oBWmvnuBhC — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 18 giugno 2019

Temperature con anomali di oltre 10 gradi

Una linea ti tendenza confermata anche da 3bmeteo.com, che nel sito sottolinea l'espansione su tutta l'Europa centrale dell'ondata di caldo, con anomalie che arriveranno anche a 10 gradi, in particolare tra Francia, Paesi Bassi, Gemania e Polonia. Pare sfumata per l'Italia - secondo quanto spiega Meteogiornale.it - l'ipotesi di un caldo "iper-estremo", come proposta da un modello nei giorni scorsi. Ma c'è però poco da stare sereni perché si tratterà comunque di una ondata di calore forte.

Le previsioni del tempo per il weekend

Infine, pass indietro, focus sul weekend: il caldo avanza. Ecco la ricostruzione grafica di 3bmeteo.com

La tendenza #meteo per il weekend https://t.co/iqygTDuDgS — 3B Meteo (@3BMeteo) 19 giugno 2019