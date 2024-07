Meteo: nuove imponenti celle temporalesche. Importanti novità dal 4 luglio

Roma, 1 luglio 2024 - Sarà la settimana della svolta: maltempo fino a mercoledì 3 luglio inizialmente al Nord e poi anche al Centro Sud con temporali e grandinate, poi il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre che porterà sole e stabilità. Le previsioni meteo per i prossimi giorni di Antonio Sanò, di ilMeteo.it, annunciano quindi una settimana a due facce. Una settimana che potrebbe riportare l’’estate buona’ sull’Italia. Intanto è allerta meteo per le prossime ore.

"Tra oggi e domani - spiega - dovremo ancora fare i conti con una marcata instabilità atmosferica: la causa è da ricercarsi nella presenza di una vastissima area di bassa pressione centrata tra Isole Britanniche e Scandinavia che continua ad inviare impulsi instabili verso il bacino del Mediterraneo. A causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera) e dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate".

Cogne travolta dall'ondata di maltempo (foto Ansa)

Si tratterà di un doppio attacco nel giro di 48 ore. Il primo impulso colpirà da oggi il Nord, in particolare la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. "Tra martedì e mercoledì - precisa Sanò - è atteso il secondo impulso, con il rischio di forti rovesci temporaleschi questa su buona parte del Centro Nord, Puglia e Campania".

Da giovedì 4 luglio è prevista la svolta: a livello europeo tornerà in auge l'anticiclone delle Azzorre che, di fatto, "si sostituirà, almeno temporaneamente, al suo ben più opprimente ‘parente’ africano. Dopo tanto tempo tornerà ad apparire l'alta pressione protagonista delle estati italiane di una volta che dall'oceano Atlantico, con il suo massimo di pressione mediamente in prossimità delle Isole Azzorre (da qui il nome), si allungava tipicamente fino ad abbracciare l'Europa centro-occidentale”.