Il maltempo non molla l’Italia. Alberi caduti e tetti scoperchiati in Friuli. Allerta in 9 regioni

17:40

Friuli Venzia Giulia: alberi caduti e tetti scoperchiati

Sono circa 70 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia a causa dell'ondata di maltempo di questo pomeriggio che ha determinato l'attivazione di un'allerta gialla da parte della Protezione civile. Le zone più colpite sono il pordenonese e la bassa friulana; non si registrano feriti. Per quanto riguarda il Friuli occidentale, sono una trentina le richieste di soccorso giunte al comando vigili del fuoco di Pordenone, la maggior parte per caduta alberi a causa del forte vento, uno dei quali si è abbattuto sulla linea ferroviaria Sacile-Gemona, determinando l'interruzione del traffico in un tratto ferroviario e l'utilizzo di corse di bus sostitutive. Una grande pianta si è schiantata su una pista ciclopedonale di Sacile, provocando danni ingenti. Il comando di Udine ha ricevuto una quarantina di richieste di intervento per allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati da raffiche di vento. Sono al momento impegnate tutte le squadre disponibili anche dei distaccamenti di Codroipo, Latisana e Lignano e si sta recando in rinforzo, a Ronchis di Latisana, una squadra del comando di Trieste, territorio che non fa registrare al momento alcuna criticità.