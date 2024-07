Uragano Beryl, paura nei Caraibi. “Danni potenzialmente catastrofici”. E’ una tempesta senza precedenti. Il satellite

Roma, 1 luglio 2024 – Il temuto uragano Beryl è in arrivo nei Caraibi, dove gli aeroporti e le attività commerciali sono chiusi e gli abitanti sono stati invitati a cercare rifugio. L’allerta in vista della grande tempesta è in vigore per Barbados, Santa Lucia, Grenada e Saint Vincent e Grenadine. Beryl potrebbe raggiungere poi la Giamaica e il Messico Meridionale tra mercoledì e giovedì.

Negli scorsi giorni, le pompe di benzina e gli scaffali dei supermercati sono stati presi d’assalto dai cittadini, intenti a fare provviste prima di chiudersi in casa per ripararsi dall’imponente fenomeno meteorologico.

VIDEO Il movimento dell’uragano dal satellite

La traiettoria prevista dell'uragano Beryl (NHC)

Le previsioni di venti pericolosi e fortissimo maltemp o hanno causato la cancellazione di decine di voli in tutta la regione. Oltre ai fortissime venti e alle piogge torrenziali, potrebbe verificarsi un innalzamento delle acque nelle aree costiere fino a 3 metri, con la creazione di onde particolarmente violente.

Il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti ha definito Beryl un “pericoloso uragano maggiore”. Nella scala Saffir-Simpson, che misura la pericolosità degli uragani con valori da 1 a 5, Beryl è classificato come come categoria 4, con venti fino a 210 km/h. L’NHC ritiene probabile che le fluttuazioni di forza continuino, ma ha avvisato che parte delle isole dovrebbero prepararsi a “danni potenzialmente catastrofici”.

È la prima volta che un uragano di questa portata si manifesta nella zona così presto. Solitamente, la data di riferimento per l’individuazione del primo uragano è l’11 agosto. “Solo cinque grandi uragani (di categoria 3+) sono stati registrati nell'Atlantico prima della prima settimana di luglio”, ha scritto l'esperto di uragani Michael Lowry su X. “Beryl sarebbe il sesto e il primo ad est nell'Atlantico tropicale”, ha scritto Lowry.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Usa ha lanciato l’allarme: l’oceano Atlantico settentrionale potrebbe registrare fino a sette grandi uragani quest'anno, rispetto a una media di tre. Secondo la NOAA, la colpa è in parte da attribuire alle temperature superficiali delle acque marine, che hanno raggiunto livelli record.

Per i meteorologi, è inusuale anche la rapidità con cui Beryl si è sviluppato. La tempesta si è trasformata da depressione tropicale a uragano maggiore in sole 42 ore.

Il primo ministro di St Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, ha parlato alla nazione ricordando la devastazione provocata dagli uragani del passato. “Non è uno scherzo”, ha detto Gonsalves, aggiungendo che cercherà rifugio nel suo seminterrato. “Il tetto, certamente la parte vecchia del tetto, potrebbe non sopravvivere a venti a 241 km orari. Mi sto preparando a scendere”, ha dichiarato il ministro.

Anche il primo ministro delle Barbados, Mia Mottley, ha esortato i cittadini a stare all'erta. “Dobbiamo essere pronti. Voi e io sappiamo che quando succedono queste cose è meglio pianificare il peggio e pregare per il meglio”, ha detto Mottley.