Le previsioni meteo di domani, domenica 6 febbraio, descrivono una giornata caratterizzata da prevalenti condizioni anticicloniche, ma con molte nubi e un po' di nebbia al Centro Nord e residui piovaschi su alcuni tratti del Sud.



Nello specifico, il team de iLMeteo.it comunica che un debole fronte instabile si attarderà sui settori meridionali dell'Italia, dando luogo a una nuvolosità diffusa e anche a qualche isolata precipitazioni tra la Campania e la Calabria tirrenica. Sulle regioni centro-settentrionali si registrerà invece un ulteriore rinforzo dell'alta pressione, che tuttavia non si tradurrà in un cielo sempre sereno e privo di nubi.

Al contrario avremo parecchie nuvole irregolari sul medio Adriatico, in Sardegna e su gran parte del Nord Est (dettagli in fondo all'articolo), mentre la Pianura Padana e le valli appenniniche si risveglieranno avvolte dalla nebbia. Il tempo sarà più soleggiato sul versante tirrenico, sui comparti di Nord Ovest e sui rilievi alpini. Nel complesso le temperature si manterranno piacevoli, con picchi intorno ai 13-16 gradi in diverse città.

Secondo 3BMeteo, tra lunedì 7 e martedì 8 febbraio il nostro Paese verrà interessato marginalmente da un impulso artico, che dovrebbe provocare rovesci sparsi, qualche temporale e nevicate a quote collinari sul medio versante Adriatico e al Sud. Il Nord sembra invece destinato a rimanere ai margini della perturbazione, proseguendo nel suo trend asciutto. Da metà settimana i modelli suggeriscono infine l'inizio di un'ennesima fase anticiclonica che, se confermata, continuerà a tenere l'inverno in sospeso in tutto lo Stivale.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 6 febbraio

Nord Ovest

Nebbie a tratti persistenti in pianura, per il resto tempo soleggiato ma con molte nuvole sparse. Temperature massime: 13° a Genova, 5° a Torino, 8° a Milano.



Nord Est

Nebbie e nubi basse in Val Padana, con successive schiarite in Emilia Romagna e cielo più coperto su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Soleggiato ma con nubi in aumento in Trentino-Alto Adige. Temperature massime: 11° a Bolzano, 8° a Bologna e 10° a Venezia.



Centro e Sardegna

Nebbie mattutine nelle valli appenniniche e molte nubi su Sardegna e regioni adriatiche. Più sole su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime: 14° a Cagliari, 13° a Firenze, 14° a Roma.



Sud e Isole

Cielo diffusamente nuvoloso o coperto, ma con basso rischio di pioggia, a parte qualche occasionale precipitazione tra Campania meridionale e Calabria tirrenica. Temperature massime: 13° a Napoli, 15° a Bari, 16° a Palermo.