Pazzo meteo, dopo i 50 gradi arriva il lunedì nero dell’estate. Le previsioni dell’esperto

Roma, 26 luglio 2025 - Quella del 2025 sarà ricordata come una delle estati più variegate degli ultimi anni: siamo passati da temperature elevatissime (vicine ai 50 gradi) ad altre ben al di sotto delle medie stagionali, senza dimenticare le piogge che hanno colpito diverse parti d'Italia.

Edoardo Ferrara, meteorologo e responsabile della redazione di 3BMeteo, qual è la situazione? Ci siamo dimenticati di come erano le estati più 'fresche', oppure siamo difronte all'ennesima anomalia climatica?

"Abbiamo avuto un giugno eccezionalmente caldo e siccitoso su gran parte della Penisola, mentre ora abbiamo un break estivo che si fa notare con temporali e cali delle temperature. Quando abbiamo un calo termico così cospicuo, a seguito di un periodo molto caldo, tendiamo ad avvertirlo di più: in altre parole, questi 'break' ci sono sempre stati, l'anomalia sono state piuttosto le temperature costantemente sopra la media a giugno. Questo smorzamento del caldo che ci sta 'salvando' continuerà ancora per qualche giorno grazie alla prevalenza di correnti settentrionali, con conseguenti temperature fresche. Ma quando questo flusso si spegnerà, le correnti che arriveranno dalle latitudini subtropicali ci risulteranno molto calde".

Quindi queste ondate di fresco non sono una cattiva notizia, magari da imputare al cambiamento climatico.

"No, le incursioni di aria fresca dal Nord Europa fanno storicamente parte della stagione estiva mediterranea. È vero che il break di questi giorni è particolarmente significativo perché durerà per almeno altri quattro o cinque giorni, ma non si può collegare alla crisi climatica: fa parte della variabilità meteorologica. Il problema è che se nelle estati degli anni Ottanta e Novanta l'alta pressione rimontava con pochi eccessi termici e fiammate africane limitate, adesso coincide invece con prolungati periodi di caldo intenso".

Per lunedì è attesa una giornata di grande maltempo. A cosa sarà dovuto e cosa dobbiamo aspettarci?

"Lunedì arriverà un nuovo vortice dal Nord Europa che andrà a interagire col mare caldo e con la massa d'aria caldo ancora presenti specie al Centro e al Sud. Dobbiamo aspettarci locali nubifragi e fenomeni particolarmente intensi, accompagnati da un rinforzo di Maestrale e Tramontana e ulteriore calo delle temperature".

E nei giorni successivi?

"Il trend piuttosto fresco continuerà, sebbene con fenomeni meno incisivi. Per i prossimi dieci giorni sembrano scongiurate ondate di caldo potenti come quella di giugno; dovremmo mantenerci su temperature in media o sotto la media. Poi si vedrà: ad oggi non possiamo dire con certezza se tornerà il grande caldo".