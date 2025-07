Previsioni meteo, agosto inizia con temporali e temperature sotto la media. Caldo finito?

Roma, 29 luglio 2025 – Chi vive al Nord e credeva che all’improvviso fosse arrivato l’autunno può stare tranquillo: l’estate sta per tornare. Anzi, come la definiscono i meteorologi, sta per tornare la “vecchia estate italiana”, quella fresca e gradevole che ci fa venir voglia di uscire alle 17 a prenderci un gelato anche in città.

La fase di instabilità che ha interessato l’Italia – ma soprattutto il Settentrione – sta giungendo al termine. Il quadro meteorologico si sta normalizzando anche al Sud, colpito invece dall’ennesima ondata di caldo anomalo.

Le temperature stanno via via tornando su valori più consoni alla stagione, facendo sì che l'estate possa riprendere il suo corso più tradizionale e piacevole. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma questo ritorno alla "vecchia estate italiana", un'espressione che evoca un periodo di bel tempo stabile, senza gli eccessi climatici che abbiamo sperimentato di recente.

Sarà un'estate fresca almeno fino al 10 agosto

Che agosto sarà?

Ma quindi che agosto ci aspettiamo? E’ questa ora la domanda che in tanti si fanno.

Bene, nonostante il miglioramento diffuso, le proiezioni attuali indicano un nuovo, seppur meno intenso, peggioramento delle condizioni meteo verso il prossimo weekend. In particolare, tra sabato 2 e domenica 3 agosto, nuove masse d'aria instabile potrebbero portare a temporali e piogge, interessando prevalentemente le aree del Centro-Nord Italia.

Previsioni fino al 10 agosto

Tuttavia, un'ottima notizia arriva dalle previsioni a medio-lungo termine: almeno fino al 10 agosto, non si intravedono all'orizzonte ondate di caldo imponenti. Questo significa che l'Italia potrà godere di un periodo prolungato con giornate gradevoli e senza quegli eccessi termici che hanno caratterizzato parte di questa estate. Si prospetta quindi una tendenza che richiama l'immagine della "vecchia estate italiana", fatta di sole, temperature confortevoli e un clima ideale per godere appieno delle vacanze e del tempo libero, offrendo un periodo di vero benessere meteorologico.

E’ ancora presto, invece, per sapere cosa succederà a Ferragosto, se continuerà la fresca estate o se il caldo record tornerà a fare capolino.

Le previsioni nel dettaglio

Nel dettaglio, la giornata di oggi martedì 29 luglio vedrà gli ultimi residui di instabilità, prevalentemente sul Medio Adriatico con qualche isolato rovescio. Tuttavia, già dal pomeriggio, questi fenomeni si esauriranno completamente, segnando la fine di questa fase perturbata.

Da mercoledì in poi, la settimana sarà caratterizzata in gran parte da un'estate molto piacevole. Le temperature si manterranno nella media stagionale e il tempo sarà prevalentemente soleggiato, ideale per godersi le giornate all'aria aperta. Nonostante questa stabilità generale, non si esclude la possibilità di qualche rovescio isolato sui rilievi e alcuni tratti delle pianure settentrionali, tipico della stagione.