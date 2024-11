Arriva la neve (anche in pianura). Vento fortissimo al Centro e al Sud

Roma, 19 novembre 2024 – Arriva la neve in Italia ma il passaggio della perturbazione che scende dall’Artico, nel nostro paese - grazie alla protezione delle Alpi - sarà molto veloce e non provocherà l'ondata di gelo che si sta verificando in Gran Bretagna.

Ecco le previsioni di Luca Pace, meteorologo di 3BMeteo.

Spiega il meteorologo: “Il peggioramento sarà molto rapido, la giornata clou è giovedì 21. Quando si verificherà un evento nevoso importante in Valle d'Aosta, compresa la città di Aosta, dove si potranno accumulare 20-30 cm di neve in poche ore. Mentre sui versanti alpini esposti si potrà arrivare anche a un metro di neve, e questa è una buona notizia per far partire la stagione sciistica”.

“Neve anche sulle Alpi del Piemonte – prosegue nella sua spiegazione l’esperto –, tutto nel giro di mezza giornata. Mentre nelle altre regioni del nord il passaggio della perturbazione sarà così rapido che la neve sarà in sostanza una spolverata, vale per le pianure piemontesi, per la stessa città di Torino, per le medie e alte pianure di Lombardia e Triveneto.

Quindi sarà comunque un evento molto modesto a Bergamo, nella Brianza, a Varese e Vicenza. Anche queste città nel giro di 3-4 ore potranno vedere una spruzzata di neve”.

"Per la Valle D'Aosta – anticipa Pace di 3B Meteo – le nostre proiezioni parlano del pomeriggio di giovedì, quando avremo precipitazioni nevose anche a carattere di bufera. Nella serata dello stesso giorno, sono previste nevicate deboli in Lombardia e Triveneto. Accumuli molto scarsi, sotto i 5 centimetri, tra Bolzano e Trento. Sarà comunque il primo episodio nevoso della stagione".

Al Centro e al Sud, invece, nelle previsioni del meteorologo, “saranno protagonisti il vento, tra mercoledì e giovedì le raffiche potranno superare anche 100 km orari, e la pioggia, venerdì”.

Se allarghiamo lo sguardo all’Europa, “vediamo che la massa d'aria fredda di origine artica sta causando le conseguenze maggiori tra Gran Bretagna, Francia e in genere nell’Europa centrale. Che sperimenteranno un’ondata di freddo intenso e nevicate diffuse, anche in pianura”.

Ma, fa notare l’esperto, “l'Italia invece è protetta dall'arco alpino e quindi viene interessata solo parzialmente da questo evento”. Che temperature ci aspettano? “Tra domani e giovedì al Nord saremo sotto la media stagionale – è la previsione di Pace -. Il primo calo termico si potrà verificare già domani. Entro giovedì sera nella Pianura Padana si andrà ovunque sotto i 5 gradi, venerdì si potranno verificare gelate diffuse, quindi le temperature scenderanno sotto lo zero”.

Ma, conclude il meteorologo, “già nel fine settimana in tutta Italia torna l’alta pressione. Quindi sabato e domenica avremo la tendenza al graduale riaumento della temperatura”.