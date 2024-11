La neve di novembre arriva anche nelle città: la mappa e gli accumuli. Raffiche di libeccio fino a 100 all'ora

Roma, 20 novembre 2024 – Neve a novembre, anche nelle città, domani soprattutto tra Valle d’Aosta e Piemonte, con una coda di inevitabili disagi, che in altre zone d’Italia – Liguria e Toscana soprattutto – saranno legati a fortissime raffiche di vento, per qualche ora infatti si sfogherà il libeccio.

Neve in città, ecco dove: le previsioni

Ecco le previsioni di Fabio Da Lio di 3bMeteo.

Premette il meteorologo: “La perturbazione in arrivo riguarderà in particolare la Valle d'Aosta. In montagna a montagna a Courmayeur si potranno avere 60-70 centimetri di neve. Nel fondovalle, ad Aosta, si arriverà a 20-30 centimetri”.

Perché la Valle d’Aosta è al centro della perturbazione

"La Valle d’Aosta – chiarisce l’esperto – è al centro di questa perturbazione occidentale, con un flusso di correnti molto forte da Ovest, la combinazione fa sì che sia in pole position”.

La mappa della neve nelle città

Altri valori: a Biella sono previsti 5 centimetri, un po’ meno a Verbania e ancora meno a Bolzano – “lì non sono previsti accumuli”-, una spolverata a Torino (neve coreografica) e rischio acqua mista a neve a Milano.

Le nevicate saranno comunque in generale “da deboli a moderate”, “in pianura Alta Lombardia e Pademontana veneta sono a rischio di acqua mista a neve”. La previsione vale quindi per Bergamo, Lecco, Como, Varese, Vicenza ma anche per il Friuli “nella tarda serata di domani”, precisa il meteorologo.

Quanto dura la nevicata

“Venerdì, dal pomeriggio, potrà nevicare anche sull'Appennino marchigiano fino a 1.300-1.500 metri – aggiunge Da Lio -. In serata anche su quello abruzzese, fino a mille metri. Ma ormai siamo alla fine dell'evento”.

Vento fortissimo

Accompagneranno queste ore anche fortissime raffiche di vento, “il libeccio tocca la costa del Levante ligure e l’alta Toscana, localmente si potranno avere raffiche fino a 100 chilometri orari, tra la serata di domani e la notte. Poi venerdì prevarrà il maestrale, che porterà un calo di temperatura”.

Le gelate, quando e dove

“Si potranno avere gelate quando si libererà il cielo, tra venerdì e sabato. Assisteremo a un miglioramento da ovest, sabato sarà una bella giornata, le minime caleranno e anche in Val Padana andranno sotto lo zero. Ma bisogna intendersi, stiamo parlando di gelate notturne, di giorno ci saranno 8-9 gradi, quindi avremo una giornata tipica da finire novembre”.