Viaggio nella degenerazione del lucro. Tra gangster movie, fumetti e lirismo

Le vie del profitto sono finite, ma quelle del web sono infinite. Un business di compravendita diventa un gioco al massacro e poi una caccia all’uomo. Impiegato in fabbrica, il trentenne Ryosuke inventa il marchio Ratel e rivende online merce a prezzo aumentato, pelletteria, macchinari medici. Con un gruzzolo si stabilisce fuori Tokyo per aumentare gli affari. Qualcuno lo cerca per vendicarsi.

Angoscia e suspense, e una spietata analisi dell’esistenza, nelle storie di fantasmi del grande e irrefrenabile autore di Cure e Pulse sono le stesse, ma qui c’è il simulacro del denaro. Da una dimensione realistica della prima parte si passa a quella gangsteristica del revenge-movie, e poi a una tensione fumettistica che nel finale diventa lirica. Viaggio nella degenerazione del lucro (una mano che tradisce la fiducia nella merce diventa una mano che uccide), analizza un nuovo (sempiterno) affare: il reselling. Potrebbe essere Wall Street di decenni fa. Qualche scompenso nei nessi logici richiede un po’ di attenzione, ma i personaggi sono pensati come figurine di un gioco, dunque di una ripetizione continua.

Silvio Danese