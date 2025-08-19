Il ricordo di Carlo Conti: "Pippo Baudo era come Maradona. Io suo erede? Un onore"

Castiglioncello (Livorno), 19 agosto 2025 – "Nelle serate a inizio carriera in Toscana mi chiamavano Pippuzzo perché baudeggiavo e per me essere accostato a lui è sempre stato un grande onore". Dal suo buen retiro estivo Carlo Conti ricorda Baudo di cui è considerato l'erede.

Carlo Conti durante alla camera ardente pubblica di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie della Rai

Il vostro primo incontro nel 1991.

"Facevo la Tv dei ragazzi a Torino ma andai a Roma agli studi della Dear e mi volle incontrare. Ci trovammo nel suo camerino, si stava cambiando. Disse che mi seguiva e alla fine mi diede un abbraccio paterno. Non dava consigli, ti spronava, faceva capire che bisognava fare una tv bella e garbata come la sua. Quando sono tornato alla Dear per il programma In bocca al lupo ho voluto il suo camerino".

Pippo non è morto, è passato alla storia. Ma si è spesa la sua tv…

"Abbiamo il dovere di portare avanti la sua buona tv. Quando ho definito il mio ultimo Sanremo baudiano lui mi ha telefonato. Mi ha fatto i complimenti per gli ascolti ed era felice. Ciascuno di noi conduttori deve avere nel suo dna Pippo, Mike Bongiorno, Corrado e Tortora. Disse che gli era molto piaciuta la scelta delle canzoni in gara e siccome era sempre molto schietto e diretto nei suoi commenti mi fece molto piacere. Per me era una lode. Ad esempio nell'edizione vinta da Gabbani nel 2017 non era stato così entusiasta".

Baudo non era solo presentatore, ma molto altro.

"Era anche un gradissimo autore e un vero e proprio regista in scena che dettava i tempi in diretta, un super direttore artistico. Portò in teatro uno spettacolo dal titolo L'uomo che ha inventato la tv ed era proprio così".

Tra voi tanti incroci. Uno in particolare che ha reso felice Carlo Conti?

"Nel 1997 Pippo ideò Luna Park, un pre-serale dove ogni puntata si alternavano conduttori diversi. Io ero tra questi e fu un grande onore, fu un format che è stato venduto all'estero".

Le hai mai detto che era il suo erede designato?

"Mi apprezzava, ma diceva con ironia paterna “io sono ancora vivo“. E quando mi dicono che baudeggio, sono felice perché è come dire a un calciatore che assomiglia a Maradona".

C'è ancora spazio per fare una buona tv in questo mondo che cambia in tutti i settori?

"Sicuramente sì, mettendo avanti a tutto il rispetto per il telespettatore, il garbo, la professionalità, la qualità dei testi e delle scelte. Da quando è arrivata l'audience c'è la tentazione di imboccare scorciatoie per avere ascolti migliori ma bisogna tenere la barra dritta. È difficile fare i numeri di un tempo, i gusti sono variegati e cosa piace ai nonni non è gradito dai nipoti".

Con Pippo vi cancellate sentiti ultimamente?