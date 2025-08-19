Sally Rooney per Palestine Action : "Sostenitrice del terrorismo? Sì"

La scrittrice irlandese Sally Rooney, 34 anni, già nota per le sue posizioni critiche nei confronti della politica israeliana, torna al centro delle polemiche internazionali. Dopo aver rifiutato nel 2021 la traduzione del suo romanzo Dove sei, mondo bello in ebraico presso un editore israeliano – in solidarietà con la campagna Bds (Boycott, Divestment, Sanctions) – Rooney ha ora riaffermato il proprio sostegno a Palestine Action, un movimento recentemente messo al bando nel Regno Unito e classificato come organizzazione terroristica.

In un articolo pubblicato sull’ Irish Times, Rooney – autrice di culto di bestseller come Normal People - Persone normali, 2018, dal quale è stata tratta una serie tv o l’ultimo Intermezzo, 2024 tutti pubblicati in Italia da Einaudi – ha dichiarato apertamente: "Se questo fa di me una sostenitrice del terrorismo secondo la legge britannica, allora sia".