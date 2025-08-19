Tarantino lascia “The Movie Critic“: "Non è una sfida abbastanza creativa"

"La sfida era rendere interessante al cinema la professione più noiosa del mondo: guardare film per mestiere. E credo di esserci riuscito, nella sceneggiatura. Ma questo non significa che voglia girarlo". Dopo anni di attesa, i fan del maestro del cinema pulp dovranno rassegnarsi: Quentin Tarantino ha deciso di abbandonare The Movie Critic, il film – ambientato a Los Angeles nel 1977 e dedicato alla storia di un critico cinematografico – che avrebbe dovuto chiudere la sua carriera. Il regista, 62 anni, intervenuto nel podcast The Church of Tarantino, ha svelato per la prima volta i motivi di questa scelta inattesa: "Non c’era nulla da reinventare". Ha poi aggiunto, circa la sua carriera cinematografica: "Bastardi senza gloria è il mio film capolavoro, C’era una volta a Hollywood il mio film preferito e Kill Bill è il film che ero destinato a fare dalla mia nascita".