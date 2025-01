Caso Ferragni-Fedez, un Truman Show di famiglia pieno di parole

La madre di Fedez accenna all’unica opzione dignitosa: "Meglio che non parlo". Ma in questa storia racchiusa fra l’estremo dell’amore e l’implacabile disgusto nessuno, nemmeno nel finale fragoroso, ha il coraggio di tenere la bocca chiusa. Eppure sarebbe l’unica soluzione cinematograficamente accettabile: tacere finalmente. Andare in dissolvenza. Però prima confessare: siamo stati bravi, ci siete cascati. Ora godetevi la soddisfazione di avere preso parte a un esperimento sociale. Nel Truman Show il mondo perfetto aveva muri di cartone, il nostro film cabine armadio grandi come monolocali.

Non vi siete insospettiti? Non vi è mai passato per la testa che anche due come noi, placcati oro, certe notti piangessero sopra un tatuaggio o una borsetta? Adesso proprio come Truman Burbank possiamo ammetterlo: era tutto finto, merito anche vostro averlo creduto vero. Una dichiarazione così, dai rispettivi uffici legali. E poi zitti per sempre. Allora potremmo perdonarli. Chiara Ferragni e le sue acque minerali, le ciglia finte, i pandori. Federico Leonardo Lucia e quella voce, le rudezze da Curva Sud. Perché in fondo si tratta di un uomo e una donna mediamente incasinati, finiti in un matrimonio sbagliato o una tempesta astrale. Perché ci siamo affezionati ai loro bimbi e ai cani malgrado la regia iperbolica.

Oggi lui passa per il babau di tutte le romantiche e va a Sanremo a dare della stronza non si sa bene a chi. E lei, che con il cuore di nuovo al caldo potrebbe vincere per indifferenza, torna al vecchio vizio della lagnanza pubblica: mollata da un giorno all’altro, tradita, colpevole di avere amato incondizionatamente. "Meglio che non parlo", si sfila la suocera. E allora signora Tatiana li convinca lei, parli con gli avvocati perché insistano. Ricordi alla ex nuora che il silenzio fa bene ai bimbi. E raccomandi a suo figlio di non dire le parolacce, anzi per un po’ di restare muto.