Trucco anti-sudore: il make-up a prova di caldo torrido

In estate, con le temperature e l’umidità alle stelle, uno dei principali nemici del make-up è il sudore. Se non si vogliono correre i rischi di mascheroni e sbavature e si desidera rimanere impeccabili anche sotto il solleone, la soluzione c’è ed è rappresentata dallo sweat proof make-up, resistente, appunto, al sudore e creato appositamente per durare tutto il giorno.

Star

Ci sono molte celebrities che non possono fare a meno di questa tipologia di trucco. Una tra le più famose, per esempio, è Kim Kardashian, che utilizza prodotti waterproof e fissanti e fondotinta coprenti a lunga durata. Li adoperano anche Beyoncé e Lady Gaga, che ne hanno bisogno soprattutto per i loro concerti ad alto tasso di energia e pieni di movimento sopra e sotto il palco. Rihanna e Selena Gomez, che sono anche imprenditrici, oltre che artiste, hanno lanciato le loro linee beauty dove non mancano prodotti viso, occhi e labbra di questo genere.

Passaggi

Per un make-up resistente al sudore, occorre iniziare da una buona skincare mattutina stendendo sul volto una crema idratante leggera e la protezione solare. Dopo aver fatto assorbire questi cosmetici, si applica un primer waterproof e quindi un fondotinta leggero e traspirante. Cipria trasparente o polvere di riso, preferibilmente con una finitura opaca, sono fondamentali per fissare il trucco e combattere il sudore.

Devono essere resistenti all’acqua anche mascara e eyeliner, preferendo ombretti long-lasting, meglio ancora se liquidi: sono meno semplici da sfumare rispetto ai prodotti in polvere, ma si asciugano rapidamente e tendono a durare di più. Per le labbra, dopo averle lievemente esfoliate e idratate correttamente, si può adoperare un rossetto a lunga tenuta. Un prezioso alleato, a trucco ultimato, è lo spray fissante, che crea un sigillo protettivo per il make-up e addolcisce il look rendendolo più naturale. Si può usare anche un’acqua termale rinfrescante da vaporizzare sul viso.

Errori da evitare

Per ottenere un trucco resistente al sudore, è importante evitare alcuni errori comuni che possono comprometterne la durata e l'aspetto. Innanzitutto la pelle va preparata adeguatamente, con un’attenta beauty routine al mattino e alla sera, senza mai saltare i passaggi fondamentali di igiene e idratazione. Va bene usare prodotti formulati ad hoc per resistere al sudore e all’umidità, mentre è sconsigliato stendere troppi strati di make-up, che non consentono alla pelle di respirare e appesantiscono il volto, mettendo in evidenza imperfezioni e rughe. Un altro piccolo accorgimento, che è importante per l’estetica e non solo, è quello di bere sufficiente acqua o liquidi non zuccherati durante la giornata, in modo da idratare l’organismo e, di conseguenza, mantenere la pelle fresca e sana.