The White Lotus 3, svelato il cast: new entry e ritorni attesi

A febbraio, in Thailandia, è previsto il primo ciak di ‘The White Lotus 3’, che sarà poi disponibile su Sky e in streaming esclusivamente su Now. Su questi canali si trovano anche le prime due stagioni della serie di successo, apprezzata satira sociale della HBO. Da poco la produzione ha annunciato il cast degli episodi del nuovo ciclo di ‘The White Lotus 3’, il cui set sarà allestito tra Koh Samui, Phuket e Bangkok. Tra le new entry figurano Leslie Bibb, Jason Isaacs, Dom Hetrakul, Michelle Monaghan, Tayme Thapthimthong e Parker Posey. Si assisterà anche al ritorno di un personaggio, direttamente dalla prima stagione: ricomparirà, infatti, Natasha Rothwell, nei panni di Belinda Lindsey.

Trama

Qualche indicazione su quelli che saranno i temi di fondo di ‘The White Lotus 3’ è arrivata da Mike White, sceneggiatore e regista della serie. La prima stagione, ha spiegato White, ambientata alle Hawaii, ruotava attorno a dinamiche sociali e legate al denaro. La seconda, che si svolge in Sicilia, a Taormina, era incentrata sul sesso e sui rapporti complicati tra genere maschile e genere femminile. Ebbene, nel terzo capitolo protagoniste saranno le avventure e le vicissitudini di altri vacanzieri che alloggiano in un resort targato White Lotus. Religione e spiritualità di stampo orientale, ma anche riflessioni sulla morte in chiave comica e ironica, dovrebbero essere al centro degli episodi inediti.

Premi

La prima stagione di ‘The White Lotus’ ha debuttato nell’estate del 2021; ha ottenuto 20 nomination agli Emmy Awards in 13 categorie, conquistando alla fine ben 10 premi. È stata la serie che ha ottenuto più riconoscimenti in quell’annata. La seconda stagione, che ha esordito, nel dicembre 2022, è invece ambientata in Sicilia, ha avuto 23 nomination ai prossimi Emmy Awards. La cerimonia, attesa per il 15 gennaio, è stata rimandata di quattro mesi circa a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Il 6 gennaio, intanto, si è tenuta la serata dei Creative Arts Emmy per cui sono stati premiati i casting director Francesco Vedovati e Barbara Giordani per l’ottimo lavoro svolto in ‘The White Lotus 2’. Nella seconda stagione della serie ci sono tre nomi di punta della recitazione italiana: Sabrina Impacciatore, che recita nei panni della manager del nuovo resort, Beatrice Grannò, vista anche in ‘Doc - Nelle tue mani’ e ‘Security’ e Simona Tabasco (già nel cast di ‘Doc - Nelle tue mani’, ma anche in quello di ‘Lacci’) nel ruolo di due ragazze del posto.