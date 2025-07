Siccità, le riserve di acque dolci sul pianeta si stanno esaurendo: cosa hanno scoperto i dati satellitari

Roma, 29 luglio 2025 – La Terra è destinata ad avere sempre più sete: un nuovo studio fa infatti suonare un campanello d’allarme riguardo la sempre più rapida scomparsa delle risorse di acqua dolce nel mondo.

Pubblicata sulla rivista scientifica Science Advances e condotta dall’Arizona State University, la ricerca rivela che tutti i Continenti stanno perdendo acqua dolce a un ritmo senza precedenti a causa del cambiamento climatico, con sempre più eventi di siccità estrema, ma soprattutto dell’uso insostenibile delle falde acquifere da parte dell’uomo. Con conseguenze che minacciano la sicurezza alimentare, la stabilità globale e il futuro dell’umanità.

Cosa hanno fotografato i satelliti nell’arco di 20 anni

Prendendo in esame oltre 22 anni di dati satellitari delle missioni Grace e Grace-Fo, condotte da Stati Uniti e Germania, gli scienziati hanno monitorato le variazioni della riserva idrica terrestre, che comprende acqua superficiale, falde acquifere, neve, ghiaccio e umidità del suolo. Dall’analisi è emerso un quadro preoccupante: dal 2002 la perdita di acqua dolce si è intensificata a livello globale, con la desertificazione della Terra che cresce ogni anno quanto due volte la superficie della California.

In particolare, i ricercatori hanno scoperto che il 68% della perdita d’acqua sulla terraferma è causata direttamente dallo sfruttamento eccessivo delle falde acquifere: l’acqua sotterranea viene estratta a ritmi insostenibili, senza poi essere ricaricata nella stessa misura nei periodi di maggiori piogge. E come se non bastasse la ricerca evidenzia che il 75% della popolazione mondiale vive in Paesi che hanno perso acqua dolce negli ultimi due decenni, mentre la domanda continua ad aumentare.

L’altra causa è ovviamente rappresentata dal cambiamento climatico: l’innalzamento delle temperature è responsabile dello scioglimento di neve, ghiaccio e permafrost nelle latitudini settentrionali e questo processo sta alterando profondamente il ciclo dell’acqua dolce. Secondo gli autori dello studio, eventi estremi come il “mega El Niño” del 2014 e del 2015 hanno inoltre segnato un punto di svolta nell’innescare la crisi idrica a livello globale.

Le quattro macroregioni più colpite

Lo studio ha identificato quattro ‘mega-regioni’ di siccità continentale nell’emisfero settentrionale, che possono essere considerati gli epicentri della crisi idrica globale. Ecco quali sono:

● America sud-occidentale e America Centrale: a risultare colpite sono soprattutto le principali zone agricole del sud-ovest degli Usa, ma anche le grandi città del deserto come Phoenix, Tucson, Las Vegas e le grandi aree metropolitane di Los Angeles e Città del Messico.

● Alaska e Canada settentrionale: in queste aree lo scioglimento accelerato di ghiacciai, neve e permafrost sta alterando il bilancio idrico e mettendo sotto pressione le riserve di acqua dolce, specie quelle delle zone agricole canadesi.

● Russia settentrionale: anche qui il permafrost e la neve si stanno sciogliendo rapidamente, causando il prosciugamento di importanti riserve d’acqua dolce, con effetti dannosi su agricoltura, ecosistemi e infrastrutture.

● Medio Oriente, Nord Africa ed Eurasia: questa vastissima macroregione comprende città desertiche come Dubai e Il Cairo, aree agricole cruciali come l’Ucraina e il nord dell’India, e persino grandi città europee come Parigi, Berlino e Barcellona. Anche il Mar Caspio (che in realtà è il più grande lago della Terra) e il gigantesco Lago d’Aral sono in contrazione, a conferma di uno stress idrico diffuso.

Come salvare la Terra dalla siccità

A conclusione del loro rapporto, i ricercatori dell’Arizona State University sottolineano la necessità di agire tempestivamente. Il problema sta però nel riuscire a superare gli interessi dei singoli Continenti e Paesi per sviluppare strategie globali coordinate.

Questa la lista delle cose da fare contro la siccità mondiale: arrestare e invertire l’esaurimento delle falde acquifere; proteggere e ripristinare le risorse idriche esistenti; promuovere politiche di uso sostenibile dell’acqua; intensificare il monitoraggio attraverso osservazioni satellitari e dati condivisi. Oltre ovviamente a combattere il surriscaldamento globale.

In caso contrario, il rischio è che il mondo vada incontro una ‘bancarotta idrica’ con gravi ripercussioni per le generazioni future. Ma la possibilità di cambiare rotta c’è: la scienza ha tracciato il quadro, ora tocca alla politica e alla volontà collettiva impegnarsi per passare dalla teoria alla pratica.