Adriano Celentano, l’affondo di Teo Teocoli: “Decide tutto Claudia Mori. Non lo chiamo più, dovrebbe farlo lui”

Continua il “dissing” fra Teo Teocoli e Adriano Celentano. E, come tutti i dissing che si rispettino, il filo conduttore è l’assenza di un “movente”. Tradotto: perché è cominciata questa “faida” fra i due? Da dove è partito il botta e risposta?

Il primo ad esporsi era stato Teo Teocoli, che in una puntata del podcast Tintoria aveva dichiarato: “Adriano era il mio idolo, era un amico poi da cinque anni è finito tutto. Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno, forse è morto. Sono quattro anni che provo a chiamarlo, almeno dimmi una frase storica…un ‘Ciao ragazzi’”.

Ovviamente Adriano Celentano non è morto e, anzi, ha deciso di rispondere. Alla Adriano Celentano, ovvero in una maniera incomprensibile al grande pubblico: “Ciao Teo, ma cos'è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo?”.

Tutto chiarito quindi? Impossibile, visto che di fatto l’ex Molleggiato non ha reso chiaro nulla. E quindi ecco la risposta di Teo Teocoli, in un’intervista al Corriere della Sera: “Rimango basito, dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tante divertimenti insieme. Richiamarlo? No, ci ho rinunciato, avrebbe dovuto farsi vivo lui. Mi dispiace. Improvvisamente, dopo una vita, il silenzio. L’ho incontrato l’ultima volta quattro anni fa, la tradizione del suo compleanno il giorno dell'Epifania era rimasta. Quella volta c'era anche Morandi. Poi ho telefonato 10mila volte, ma non mi ha mai risposto nessuno". "Non si può chiamare abitudine, ma eravamo abituati ad incontrarci. Certo nel tempo sempre meno, lui stava a Galbiate, non veniva spesso a Milano" ha aggiunto.

Teo Teocoli non si è limitato a parlare di Adriano Celentano. "Claudia Mori? Lei fa tutto, è la padrona, quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po' sconvolto tutto" ha spiegato il comico.

Teo Teocoli ha parlato anche del flop del programma 'Adrian': "Una trasmissione disgraziata".