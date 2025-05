’Bellezze Interiori’. Festival tra laboratori musica e degustazioni

Un intenso imminente week-end con concerti, mostre, visite guidate immersi nel verde. A Como settima edizione del Festival Bellezze Interiori domani e domenica con un viaggio tra storia e bellezza alla scoperta di un patrimonio ambientale e architettonico nascosto della città. Organizzato dalla cooperativa sociale Tikvà, Economie Territoriali Inclusive con la direzione artistica di Andrea Parodi e la curatela di Sara Ielpo, il Festival avrà il tema ’Riflessi’ scelto per celebrare il cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Como e la città giapponese di Tokamachi.

In programma, oltre 30 eventi nel centro storico, dalla musica dal vivo con concerti all’aperto a performance teatrali, da laboratori creativi a degustazioni di prodotti tipici, fino a pratiche di yoga, un trekking notturno e quattro mostre. Aperti per l’occasione più di venti giardini e cortili privati con sei nuove aperture: il Settecentesco Palazzo della Rienza, l’ex Convento di Santa Margherita, la terrazza Casa degli Ulivi, la Cappella della Santissima Trinità con suggestivi momenti musicali d’organo, il giardino interno di via Cadorna con l’esibizione della band comasca Funcool! e l’atelier dell’artista Fabrizio Musa.

Un omaggio speciale al Giappone arricchisce il programma in Pinacoteca civica, un viaggio sensoriale tra suoni e tradizioni orientali, la proiezione del film di animazione Porco Rosso di Hayao Miyazaki, un laboratorio per bambini dedicato all’antica arte giapponese degli origami e una degustazione guidata di sei pregiati tè giapponesi, a cura di Teacood e cinque mostre tematiche.

Teatro all’aperto al parco giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio nel veronese, ai confini con la Lombardia il 18 maggio, dalle 10 alle 18 con la decima edizione di Buskers Park con danze, funamboli, giocolieri, contorsionisti, magia, performance artistiche, tra viali alberati, fioriture e specchi d’acqua. Questo è uno dei numerosi eventi in programma al parco Sigurtà che vanta una lunga storia risalente al 1407, da zona agricola con la famiglia Guarienti, a nobile dimora con la famiglia Maffei sino a diventare un giardino romantico all’inglese.

I prossimi appuntamenti il 25 maggio con ’Pecora Tosando’ alla fattoria del giardino per scoprire la tosatura delle pecore, evento che da oltre 20 anni coinvolge bambini, famiglie e appassionati del mondo naturale nella semplicità del racconto della tradizione. L‘8 giugno ci sarà la giornata dei bambini, mentre il 4, 11, 18, 25 giugno e il 3 e 10 luglio ’Natura e salute’ con lezioni di yoga all’ora del tramonto tra gli angoli fioriti del giardino per godere momenti di tranquillità, fare stretching e meditazione, recuperando l’equilibrio tra corpo e mente. Per chi desidera invece sviluppare la tonificazione, migliorare la postura e la fluidità dei movimenti ci saranno le sessioni di pilates, che si svolgeranno il 19, 26 giugno e il 3, 10 luglio.

[/DATA]