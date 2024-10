Celentano risponde a Teocoli: “Chiama quando vuoi, io non ti rispondo perché ti voglio bene”

Roma, 5 ottobre 2024 – Nuovo capitolo in un botta e risposta tra vecchi amici: Adriano Celentano ha affidato al suo profilo Instagram la replica a quanto detto da Teo Teocoli durante una puntata di Tintoria – il podcast dei comici Stefano Rapone e Daniele Tinti.

Durante il dialogo con i due conduttori, il comico aveva accusato il cantante di aver interrotto la loro amicizia dopo 40 anni e di non aver più voluto avere rapporti con lui, nemmeno una telefonata.

A qualche settimana dalle dichiarazioni di Teocoli, Celentato ha risposto con un post su Instagram: “Ciao Teo, ma cos'è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate, ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo?”, ha scritto il ‘Molleggiato’.

Cosa ha detto Teocoli

Nella puntata di Tintoria uscita il 3 settembre, Teo Teocoli ha ripercorso la storia della sua amicizia con Adriano Celentano, durata 40 anni. E non si è risparmiato nel criticare il comportamento dell’artista negli ultimi quattro anni: “Adriano era il mio idolo, era un amico poi da cinque anni è finito tutto”, ha raccontato il comico, per poi aggiungere: “Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno, forse è morto”.

Teocoli ha lasciato intendere che la delusione artistica dovuta al flop della serie animata ‘Adrian’ è stato uno dei motivi dell’allontanamento e dell’isolamento del cantante. “Sono quattro anni che provo (a chiamarlo), almeno dimmi una frase storica…un ‘Ciao ragazzi’”, ha detto il cabarettista. A questo punto gli host del podcast, Rapone e Tinti, si sono uniti all'appello: “Adriano, se ci sei batti un colpo”.

La replica di Celentano

La risposta di Adriano Celentano si è fatta attendere qualche settimana ed è arrivata oggi attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Ciao Teo, ma cos'è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo?", si legge nel post.

Il post pubblicato da Adriano Celentano sul suo profilo Instagram (@celentanoinesistente)

“Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch'io. Ricordi quante risate e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu…Avresti dovuto vedere la tua faccia” continua Celentano, per poi concludere con ironia “Quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo”.