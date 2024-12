Strangers Thing 5, finite le riprese. L’emozione di Mike, Eleven e Will

Roma, 21 dicembre 2024 – “Chiudendo questo capitolo della mia vita, non posso fare a meno di essere per sempre grato per le persone incredibili che ho incontrato e per le preziose lezioni di vita e carriera che ho imparato in questo viaggio durato dieci anni”. Con queste parole l’attore americano Noah Schnapp, 20 anni, annuncia su Instagram la fine ufficiale delle riprese di “Stranger Things 5”, l’ultima stagione della serie “mega hit” di Netflix, ideata dai Duffer Brothers. Schnapp, che nella serie interpreta Will Byers, il primo personaggio ad entrare nel “sottosopra” quel 6 novembre del 1983 ad Hawkins, Indiana, ha pubblicato sul social un carosello di foto, rievocando momenti nostalgici durante le riprese della serie, iniziate a novembre del 2015. Come altri membri del cast, Schnapp aveva appena undici anni. “Molti dei nostri membri del cast si sono uniti a noi quando erano bambini – ha scritto infatti il co-creatore della serie Ross Duffer, sempre su Ig – Per loro non è stato solo uno show, ma una parte fondamentale della loro infanzia. Sono cresciuti sotto i nostri occhi, diventando più che semplici attori: sono diventati una famiglia.” Lo stesso senso di affetto e, allo stesso tempo, nostalgia di fronte alla fine di quello che è sembrato un lungo viaggio, sta già coinvolgendo anche i fan della serie. Nonostante l’uscita di “Stranger Things 5” sia prevista per il 2025 infatti - Netflix non ha ancora rilasciato una data precisa - sono in molti a dichiarare di non sentirsi pronti a dire addio allo show e, soprattutto, ai suoi personaggi.

“Due giorni fa ho concluso la mia ultima scena nei panni di Will Byers, e mi sento molto emotivo” ha scritto infatti Schnapp. Anche Finn Wolfhard, 21 anni, che nella serie interpreta il migliore amico di Will, Mike Wheeler, ha fatto un post su Instagram per segnare questo momento di chiusura: una foto di lui insieme a gli altri membri del cast, scattata durante le riprese delle prima stagione.

“Quando penso allo show, mi viene in mente questa prima foto – ha scritto Wolfhard –. Un gruppo di giovani un po’ buffi che stanno creando qualcosa che pensano sia fantastico, ma senza avere davvero idea di cosa li aspetti. Sento che siamo ancora quelle persone e sono fortunato a essere ancora accanto a loro oggi. Spero che amerete questa stagione tanto quanto la amo io. Ci vediamo tutti l’anno prossimo.”

Anche Millie Bobby Brown, 20 anni, Eleven nella serie, ha postato una sequenza di foto con un video alla fine in cui legge un discorso commuovendosi: “Una laurea dovrebbe portare sollievo, come se fossi felice di lasciarti alle spalle insegnanti e compagni di classe, ma non per me - dice ai membri del cast e della crew -. Non sono affatto pronta a lasciarvi. Amo ognuno di voi e porterò per sempre con me i ricordi e i legami che abbiamo creato insieme come una famiglia. Vi voglio bene. Grazie”.