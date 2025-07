La chitarra rubata ai Rolling Stones nel 1972 riemerge al Metropolitan Museum di New York

Roma, 14 luglio 2025 – Una chitarra scomparsa misteriosamente nel 1972 durante le turbolente sessioni di registrazione dell’album ‘Exile on Main Street’ dei Rolling Stones è appena riemersa in un luogo del tutto inaspettato: la collezione del Metropolitan Museum of Art di New York. Lo strumento, una preziosissima Gibson Les Paul Standard del 1959 con finitura sunburst, è stato suonato da alcune delle più grandi icone della storia del rock, tra cui Keith Richards, Mick Taylor, Jimmy Page ed Eric Clapton. Scopriamo di più.

L’incredibile ritrovamento dopo oltre mezzo secolo

Il ritrovamento misterioso si deve a Marlies Damming, manager di Mick Taylor, storico chitarrista dei Rolling Stones dal 1969 al 1974. Damming ha rivelato che la chitarra esposta al Met apparteneva proprio a Taylor, che l’aveva acquistata da Keith Richards nel 1967, poco prima di entrare nei Bluesbreakers di John Mayall al posto di Peter Green. Taylor utilizzò poi lo strumento durante il leggendario e tragico concerto di Altamont nel 1969, diventando la sua chitarra principale fino alla misteriosa sparizione. “Ci sono numerose foto che mostrano Mick Taylor con quella Les Paul – ha dtto Damming – ed è riconoscibile grazie alla sua fiammatura unica, una sorta di impronta digitale per questi modelli vintage”. La Gibson in questione è solo uno dei molti strumenti entrati recentemente nella collezione del museo, una delle acquisizioni più importanti mai effettuate nella storia musicale dell’istituzione. Tuttavia, questa chitarra in particolare avrebbe una storia molto più torbida di quanto si pensasse.

Un vecchio debito non saldato? Cosa dice la ‘leggenda’

Secondo fonti riportate dal sito Page Six, Taylor non ha mai ricevuto alcun risarcimento per il furto e resta perplesso su come la sua chitarra sia finita in un museo americano, a migliaia di chilometri di distanza dalla Costa Azzurra, luogo dove avvenne il furto. Come detto, l’episodio risale al 1972, durante le registrazioni di Exile on Main Street presso Villa Nellcôte, una villa nel sud della Francia affittata dai Rolling Stones. L’edificio era diventato un vero e proprio centro di caos e attività illecite, con un continuo via vai di musicisti, tecnici, ospiti e, secondo alcune fonti, anche spacciatori. Proprio questi ultimi, pare, avrebbero rubato la chitarra per saldare un debito con Richards. Oltre alla Les Paul, sparirono altre otto chitarre, un sassofono di Bobby Keys e un basso di Bill Wyman. A rendere ancor più preziosa la Les Paul ritrovata è il suo prestigioso curriculum: fu suonata da Jimmy Page negli anni ’60 durante le sue sessioni da turnista e, nel luglio 1966, da Eric Clapton durante un concerto dei Cream, dopo che gli era stata rubata la sua chitarra personale. Probabilmente non si saprà mai come la chitarra sia riemersa dopo oltre mezzo secolo, ma questo episodio riaccende i riflettori su uno dei furti più clamorosi nella storia della musica rock. Ma una certezza c’è: quella Les Paul non è solo un pezzo d’arte, ma un testimone silenzioso di un’epoca leggendaria e selvaggia.