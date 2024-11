X Factor 2024, eliminati e gli inediti del 21 novembre. Manuel Agnelli: “Ho ricevuto insulti e minacce”

Milano, 22 novembre 2024 – Quinto Live di X Factor 2024 e verdetti pesantissimi. Quella di giovedì 21 novembre è stata una puntata del talent show di Sky condotto dalla cantautrice Giorgia particolarmente emozionante anche e soprattutto per il fatto che i sette concorrenti rimasti in gara hanno presentato i loro brani inediti. I loro primi brani inediti all’interno del programma. “Ho ricevuto insulti e anche minacce per i pareri che ho espresso sui Patagarri – ha commentato Manuel Agnelli -. A me non interessa niente, per questo sarò ancora più sincero”. “Manteniamo l’atmosfera di questo programma super positiva, ci vogliamo un gran bene e questo è un gioco” ha sottolineato Achille Lauro.

Una puntata nella quale gli ospiti speciali sono stati i Coma_Cose. Nella prossima puntata, quella di giovedì 28 novembre, ovvero la semifinale ci saranno due eliminazioni e l’ospite sarà Gazzelle.

La quinta puntata dei Live di X Factor 2024 è stata divisa in due parti: nella prima i concorrenti hanno portato per la prima volta sul palco i loro brani inediti. Nella seconda invece si è proseguito con le cover. Ad andare al ballottaggio sono stati Lowrah e i Punkcake. L’eliminata a un passo della semifinale è Lowrah. Paola Iezzi rimane quindi senza concorrenti.

Cominciano i Les Votives, che portano sul palco ‘Monster’. Poi tocca a Lowrah, con ‘Malasuerte’. L’unica concorrente rimasta in gara per la squadra di Paola Iezzi ha deciso per l’inedito di cantare per la prima volta in italiano. Terzi in gara sono i Punkcake, che portano l’inedito ‘Gloom’. E finalmente Achille Lauro e Jake La Furia discutono: “Che possibilità hanno nel mercato discografico?” è la domanda attorno alla quale ruota il dibattito. Che si conclude di fatto con la risposta: “Non hanno alcuna collocazione sul mercato discografico italiano”. “Eppure i The Idols e i Fontaines D. C. comandano le classifiche” sottolinea Manuel Agnelli. Insomma, il discorso rimane pienamente aperto.

Quarta a salire sul palco è Francamente, con ‘Fucina’. Brano un po’ alla Franco Battiato. Seguono i Pagatarri con una applauditissima ‘Caravan’ e Lorenzo Salvetti, con un’altrettanto applaudita e partecipata ‘Mille concerti’. A chiudere la passerella degli inediti è Mimì, che porta sul palco ‘Dove si va’ scritta da Madame.

Poi spazio alle cover. Ad approdare alla semifinale di giovedì 28 novembre sono quindi Francamente, i Les Votives, Mimì, Lorenzo Salvetti e i Patagarri.

Da venerdì 22 novembre alle 12 saranno inoltre aperte online le nuove prenotazioni per la finale del 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli.