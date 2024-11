X Factor 2024, gli eliminati del 14 novembre: si va di nuovo al tilt

Milano, 15 novembre 2024 – Una doppia eliminazione ha caratterizzato la quarta puntata dei Live di X Factor 2024. La puntata, d’altro canto, ha avuto il sottotitolo di ‘Hell Factor’. Che è la caratteristica tipica della serata più temuta del talent show targato Sky. Quella di giovedì 14 novembre è stata una serata dal doppio volto: eliminazione diretta dopo la giostra nella prima parte e ricorso al ballottaggio nella seconda. Nella prossima puntata, la quinta dei Live, che andrà in onda il 21 novembre i concorrenti porteranno sul palco, e quindi sottoporranno al giudizio del pubblico, i loro brani inediti.

I giudici hanno assegnato questi bravi ai rispettivi allievi:

Lorenzo Salvetti - ‘Me so’ mbriacato’ di Mannarino

Les Votives - ‘La canzone nostra’ di Mace, Blanco e Salmo

I Patagarri - ‘Summertime’ di George Gershwin con vocals di Abbie Mitchell

Danielle - ‘Fegato, fegato spappolato’ di Vasco Rossi

Mimì - ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla

Punkcake - ‘Mi ami?’ dei Cccp - Fedeli alla Linea

Francamente - ‘Blinding lights’ di The Weknd

The Foolz - ‘Niente canzoni d’’amore’ di Marracash featuring Federica Abbate

Lowrah - ‘Someone you loved’ di Lewis Capaldi

Dopo Ghali, Gaia e Tananai, è stato il turno di un altro nome enorme nel panorama musicale italiano. Ospiti della quarta serata dei Live di X Factor 2024 sono stati infatti i Negramaro.

I primi eliminati della serata di ‘Hell Factor’ sono stati i The Foolz. A finire al ballottaggio sono poi stati, nella seconda parte di questa puntata, Danielle e Lowrah. Il primo era già stato al ballottaggio nella terza puntata dei Live. Manuel Agnelli la tocca come sempre molto piano: “A me della gara non me ne frega un c...o”. La sua affermazione arriva in risposta all’affermazione di Achille Lauro: “Manuel, tu hai una squadra con dei gran cavalli”. E alla fine è lo stesso Lauro a mandare tutto al tilt. Il pubblico ha deciso di eliminare Danielle. Salva Lowrah.