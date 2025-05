Isola dei Famosi, Cristina Plevani e il Grande Fratello: la storia a ‘Verissimo’

Cristina Plevani sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin domenica 4 maggio, per raccontare la sua prossima esperienza da concorrente de ‘L’isola dei famosi’. La ragazza è stata la prima vincitrice in assoluto del ‘Grande Fratello’.

Chi è Cristina Plevani

Nata a Iseo il 17 giugno del 1972, Cristina Plevani è arrivata al grande pubblico nel 2000 con la partecipazione (e la vittoria) alla prima edizione del ‘Grande Fratello’. Dopo il diploma, ha lavorato per molti anni come bagnina e l’amore per lo sport l’ha portata oggi ad essere un’istruttrice di nuoto e fitness. La sua vita è stata segnata da due lutti importanti: ha perso, infatti, entrambi i genitori da giovanissima.

Il ‘Grande Fratello’

Nella casa più spiata d’Italia era stata soprannominata la ‘Cenerentola triste’. La sua esperienza, conclusa con la vittoria del reality dopo 100 giorni e la riscossione di circa 250 milioni di lire, è stata segnata soprattutto dalla relazione intrattenuta con Pietro Taricone davanti alle telecamere. I due, successivamente, si sono allontanati come coppia ma sono arrivati fino all’ultimo giorno in Casa insieme.

La carriera

Subito dopo la vittoria al ‘Grande Fratello’ ha partecipato a diverse trasmissioni tv, soprattutto a ‘Buona Domenica’ di Maurizio Costanzo. Successivamente è stata parte del cast di ‘Pomeriggio 5’, ‘Verissimo’, ‘Agorà’.

Nel 2004 è anche stata tronista di ‘Uomini & Donne’ e, dopo sole 7 puntate, ha scelto Mirko, uno dei suoi corteggiatori. La relazione non è andata a buon fine e si è conclusa dopo poche settimane.

Il ritorno in tv

Dal 7 maggio sarà nel cast dell’edizione 2025 de ‘L’isola dei famosi’. Plevani ha dichiarato di essere aracnofobica ma anche di avere voglia di rimettersi in gioco e di aver, per questo, accettato di diventare una concorrente del Reality.