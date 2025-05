Max Pezzali, annunciato il concerto al Maradona di Napoli

Max Pezzali non si ferma. Dopo gli stadi e i palazzetti, dopo aver annunciato la festa del 12 luglio all’autodromo di Imola, si spinge oltre e guarda al prossimo anno. Al Comicon di Napoli, infatti, la star pavese della musica italiana ha annunciato un nuovo concerto evento: il 19 giugno 2026 per la prima volta Max Pezzali porterà la sua musica sul palco dello stadio Diego Armando Maradona. Il concerto di Napoli fa parte di ‘Max Forever Gli Anni D’Oro - Stadi 2026’ e senza dubbio scalderà anche in questo caso il cuore, e le ugole, di molti fan con una sorta di karaoke collettivo.

Non una chiusura, ma una nuova tappa col botto per il cantautore pavese e la sua band, che saranno presenti come headliner del Red Valley Festival durante la data di apertura all’Olbia Arena, il 13 agosto 2025.

Un milione 300mila biglietti venduti dal 2022 ad oggi. Sono infatti oltre 180 mila i biglietti venduti nelle 19 date sold out invernali, più di 400 mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024 a cui si somma il grande successo della stagione live 2022/MAX FOREVER (Hits Only), 23, che ha visto 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, la storica serata al Circo Massimo e i biglietti già polverizzati per la data di Imola 2025 e i primi Stadi 2026: questi sono i numeri di un tour da record. Che si arricchisce ora del concerto al Maradona di Napoli.