Temptation Island cambia location e si sdoppia: dove si svolge e la versione vip

Temptation Island cambia casa. E lo fa dopo ben 11 edizioni nella medesima location. Quella che prenderà il via presumibilmente a luglio su Canale 5 in Prima serata sarà la quattordicesima edizione del reality show targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia. Ma non sarà la dodicesima all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.

Temptation Island quest’anno cambia regione. Dopo la prima edizione che si era svolta in Puglia e precisamente a Castellaneta Marina in provincia di Taranto, e la seconda che era stata girata nel Lazio, ovvero a Gaeta in provincia di Latina, sembrava essere la Sardegna la sua casa definitiva e invece si cambia ancora: il programma di Maria De Filippi sarà ospitato dal resort ‘Calandrusa’ a Guardavalle Marina in Calabria. E il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che l’Is Morus Relais sarebbe stato venduto poco tempo fa e quindi non sarebbero più in essere gli accordi per la realizzazione del programma in questa location.

La speranza, ma con il team di Maria De Filippi è una certezza, è che non manchino gli spazi per un’eventuale corsa dal villaggio dei fidanzati a quello delle fidanzate in stile Ciro Petrone.

Con questa nuova location, però, il pubblico dovrà dire addio al tanto amato e ormai iconico “pinnettu” dove venivano mostrati i video a fidanzati e fidanzate.

Nuova location, ma non solo. Sembra che possano essere in lavorazione due edizioni di Temptation Island: una tradizionale, con concorrenti sconosciuti, e un’altra che vedrebbe protagoniste soltanto coppie Vip. Per ora è soltanto un’ipotesi. Che in ogni caso sarebbe molto suggestiva.