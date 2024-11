Pagelle inediti di X Factor 2024: Lorenzo e Patagarri da applausi, il resto è nebbia

Come sono gli inediti dei sette concorrenti di X Factor 2024 approdati al quinto Live? Nella puntata di giovedì 21 novembre tutti i sette artisti in gara hanno potuto portare sul palco i nuovi singoli e le sorprese non sono mancate. Comprese quelle che hanno accompagnato l'unica eliminazione della serata.

La quinta puntata dei Live di X Factor 2024 ha visto anche esibirsi come ospiti i Coma_Cose. Nella semifinale di giovedì 28 novembre l'ospite sarà Gazzelle. E nella prossima puntata del talent show di Sky condotto dalla cantautrice Giorgia le eliminazioni saranno ben due. Solo in quattro, infatti, arriveranno alla finale del 5 dicembre in piazza Plebiscito a Napoli.

A finire al ballottaggio al termine della puntata di giovedì 21 novembre di X Factor 2024 sono stati i Punkcake e Lowrah. Quest'ultima è stata l'eliminata della serata.

Ecco le pagelle degli inediti di questa edizione di X Factor.