X Factor 2024, come si vota e come sarà la finale

Come si vota per la finale di X Factor 2024? Questa sera sarà decretato il nome del vincitore o della vincitrice della diciottesima edizione del talent show musicale di Sky e a deciderlo sarà soltanto il televoto. Non contano più i quattro giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Manuel Agnelli e Jake La Furia, che stasera vestiranno i panni di quattro telespettatori qualsiasi, ma a decretare il vincitore di X Factor 2024 sarà solo il pubblico.

La finale di X Factor - in onda in diretta dalle 21 su Sky, Now e in chiaro su Tv8 - sarà composta da tre momenti: quello nel quale i finalisti Lorenzo Salvetti, Mimì, Patagarri e Les Votives canteranno la cover della serata, quello in cui presenteranno il ‘Best of’ delle cover portate sul palco durante il percorso all’interno del programma e infine quello in cui finalmente i quattro finalisti potranno cantare di nuovo il loro inedito. Ospiti della finale saranno Robbie Williams e Gigi D’Alessio. Quest’ultimo giocherà in casa visto che la serata si svolge in piazza del Plebiscito a Napoli.

Come si vota per la finale? Le modalità di voto sono quattro: sul sito xfactor.sky.it, facendo login con il proprio Sky ID - si può creare gratuitamente - oppure registrandosi e loggandosi con Facebook, Apple o Google, sulla app di X Factor 2024, tramite il decoder di Sky Q premendo il bottone verde sul telecomando o con un televisore Sky Glass premendo il tasto ‘Interattività’ sul telecomando durante la diretta. I codici di voto attribuiti a ognuno dei quattro finalisti saranno dati dalla conduttrice Giorgia durante la diretta della finale di questa sera.