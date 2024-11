La Talpa è Lucilla Agosti: chi ha vinto l’assurda finale anticipata

‘La Talpa – Who is the mole’ ha chiuso i battenti come peggio non si poteva: chiusura anticipata del programma e un’ultima puntata che ne ha racchiuse di fatto altre tre. Insomma, un caos nel caos. Siamo arrivati a nominare i finalisti senza di fatto essere ancora entrati nel vivo del gioco.

Alessandro Egger è il primo finalista di questa edizione del reality game condotto da Diletta Leotta. Lucilla Agosti, seconda, terzi finalisti Veronica Peparini e Andreas Muller, quarto Marina La Rosa, quinto Andrea Preti, sesta finalista Orian Ichaki. Peccato non aver capito come siamo arrivati a questo punto. L’amico della Talpa era invece Gilles Rocca. La seconda parte della puntata finale del programma di Canale 5 è stata caratterizzata dalle insipide liti per l’immunità e dalle sceneggiate imbarazzanti di Alessandro Egger, pungolato da una sempre algida Marina La Rosa.

Chi è La Talpa? Alla fine della puntata ecco la rivelazione della conduttrice Diletta Leotta: la Talpa è Lucilla Agosti. Il vincitore del montepremi di 38.000 euro è Alessandro Egger.

Prima della conclusione dell’ultima puntata, però, Veronica Peparini ha voluto togliersi qualche sassolino additando Andrea Preti come persona falsa, Alessandro Egger come ragazzo che è cambiato negli ultimi giorni del gioco. “Speriamo che possa vincere Marina La Rosa” ha concluso prima di lasciare il reality game condotto da Diletta Leotta.

Perché il reality game ha chiuso i battenti in anticipo? Senza dubbio per gli ascolti tv decisamente inadeguati alle aspettative dei vertici Mediaset.

Cosa non ha funzionato ne ‘La Talpa – Who is the mole’? L’unica cosa che avrebbe potuto avere un senso è stata la scelta del cast dei concorrenti. Tutto il resto, invece, è stato caratterizzato da una profonda inadeguatezza: dalla conduzione del tutto inadatta di Diletta Leotta, incapace di tenere alta la tensione e di tenere le redini delle situazioni che si sono venute a creare durante il programma – non per colpa sua, visto che è una debuttante totale alla conduzione di un programma del genere - un meccanismo di gioco totalmente senza alcun tipo di interesse per i telespettatori e, infine, il format. ‘La Talpa’ non in diretta, ma del tutto registrato, è un programma che non potrebbe mai funzionare. Con buona pace dei vertici Mediaset che stappano magnum di champagne per i risultati “crossmediali”. Per inciso, la diffusione dei contenuti un po’ online e un po’ in tv non funziona e non funzionerà mai. Il motivo? Il pubblico non ha tempo e non ha intenzione di spendere quel poco che ha saltando da una parte all’altra a caccia di contenuti.