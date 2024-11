Il Grande Fratello raddoppia: quando va in onda e perché

Il Grande Fratello cambia di nuovo messa in onda. L’appuntamento settimanale con uno dei programmi più longevi attualmente in onda sulle reti Mediaset raddoppia. A partire da questa settimana, infatti, il reality show condotto da Alfonso Signorini avrà due spazi all’interno del palinsesto della prima serata di Canale 5.

Le puntate serali del programma diventano da domani, martedì 19 novembre, due a settimana. A partire da questa settimana, infatti, il Grande Fratello 2024 va in onda sia il martedì sia il sabato sera. E qui si pone il problema con il quale ogni edizione del reality show degli ultimi anni deve affrontare: quali grandi contenuti potranno arrivare da un programma che già di per sè dimostra una certa stanchezza nelle dinamiche e nello spessore dei personaggi dovendo andare in prima serata ben due volte a settimana?

Il dato di fatto è che le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi appaiono ormai stanche e capaci di fornire solo indicazioni stantie e retoriche in merito a personaggi e dinamiche interni al programma, il conduttore sembra una caricatura di un qualsiasi detentore di un ruolo del genere – basti pensare alle gaffe sui nomi dei concorrenti – e il cast è composto da personaggi rabberciati che saranno dimenticati nel giro di pochi giorni dopo l’uscita dalla Casa.

Perché quindi Mediaset ha scelto di mandare il Grande Fratello in onda il martedì e il sabato? Detto che il lunedì la concorrenza con la fiction di Raiuno ‘L’amica geniale’ è stata lasciata al deludente reality game ‘La Talpa’, con la conclusione di ‘Tu sì que vales’ sarebbe rimasto scoperto il sabato sera. Perché scegliere di lasciare campo libero a Milly Carlucci e al suo ‘Ballando con le Stelle’ su Raiuno? Ecco quindi la scelta, decisamente discutibile, di appiccicare – perché non si può certo parlare di strategia ragionata, ma solo di una soluzione tampone – il reality show condotto da Alfonso Signorini nella prima serata di sabato. Che, in teoria, dovrebbe rendere la vitaa difficile alla corazzata di Raiuno.