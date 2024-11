Pagelle Grande Fratello 2024: Signorini, le relazioni tossiche, Alfonso e Federica

La noia. Il nulla. Il vuoto. Le pagelle della puntata del Grande Fratello di martedì 12 novembre - da questa settimana il reality show condotto da Alfonso Signorini va in onda il martedì per non sfracellarsi contro la concorrenza della fiction ‘L’amica geniale’ su Raiuno. A sfracellarsi, in compenso, Mediaset ha mandato La Talpa di Diletta Leotta - raccontano di una pochezza stratosferica di dinamiche.

Una pochezza che si riflette nel blocco, inutile e ingiustificato, su Jessica Morlacchi - eh sì, è ancora nella Casa - e il suo presunto interesse per Iago Garcia. Qualcuno ci salvi.

Il Grande Fratello di martedì 12 novembre è un accrocchio di storie appiccicate senza un filo logico. Anzi, un filo logico purtroppo c'è: sono le gaffe del conduttore Alfonso Signorini e le uscite infelici sue e delle opinioniste. Oltre a quelle di qualcuno dei concorrenti. Insomma, un disastro.

Da sottolineare la gelosia tossica di Lorenzo Spolverato nei confronti di Shaila Gatta e viceversa. Che disagio.