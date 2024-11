La Talpa 2024, eliminato e le liti di lunedì 11 novembre

Milano, 11 novembre 2024 – Seconda puntata de La Talpa 2024 e la confusione continua. Nella nuova collocazione di lunedì 11 novembre - i vertici Mediaset hanno preferito “sacrificare” il reality game condotto da Diletta Leotta nella controprogrammazione alla fiction dei record ‘L’amica geniale’ in onda da questa settimana su Raiuno spostando quindi il Grande Fratello alla prima serata di martedì su Canale 5 - ‘La Talpa - Who is the mole’ prosegue nei montaggi senza senso e nel continuo gettare acqua sul fuoco delle polemiche da parte della stessa conduttrice.

A non partecipare al test finale è Andrea Preti, che ha sacrificato 13.500 euro del montepremi per comprare l’immunità. Ne rimangono solo 9.500 alla fine della seconda puntata. Sotto accusa la strategia di Orian Ichaki, che prima dà il via all’asta e poi la abbandona. Dopo la prima eliminata, ovvero Ludovica Frasca, la seconda vittima della Talpa è Marco Melandri. E’ lui l’eliminato della puntata di lunedì 11 novembre de ‘La Talpa 2024 – Who is the mole’.

“Io lascio la casa” sbotta a inizio puntata Alessandro Egger al culmine della litigata nella quale sente di non avere la fiducia di nessuno degli altri concorrenti. Lo stesso “ex bimbo Kinder’ sparisce per alcune ore: “Ho detto di aver visto qualcuno, nessuno mi ha creduto e sono andato a cercarlo. Vi ho sentito urlare il mio nome e sono tornato” è la tesi di Egger, “Ti sei nascosto per tre ore, prendi in giro tutti noi” ribatte Gilles Rocca urlando e quasi arrivando allo scontro fisico con il compagno di avventura. Per poi scoprire che a scatenare tutta la buriana e a rubare la valigetta della discordia era stato Andrea Preti e non Alessandro Egger.

Viene poi rivelato che la motivazione alla base è stata la proposta di una missione ad Andrea Preti. Il quale accettando e portando a termine la missione ha fatto un favore al gruppo: un guadagno di 3mila euro. Andrea Preti poi al centro del gossip per un avvicinamento ad Orian Ichaki. Avvicinamento immortalato in un video. Girato da chi? I due, però, si sarebbero soltanto parlati. “Ho paura che la mia fidanzata a casa possa capire altro” afferma Preti. Il quale prima dice di voler lasciare il gioco e poi, ovviamente, torna sui propri passi.