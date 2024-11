Grande Fratello 2024, i nominati. L’accusa: “Federica baciatutti”. Signorini: “Lorenzo come Alex Belli”

Un abbandono, un ritorno, un nuovo ingresso e una serie di polemiche hanno caratterizzato la puntata del Grande Fratello di martedì 12 novembre. Da questa settimana, infatti, in concomitanza con la messa in onda della stagione finale della fiction ‘L’amica geniale’ su Raiuno il giorno di messa in onda del reality show condotto da Alfonso Signorini è cambiato passando dal lunedì al martedì in prima serata. Dal martedì al lunedì, allo stesso orario, è passata invece La Talpa. Il reality game condotto da Diletta Leotta, che ha vissuto un tonfo negli ascolti tv precipitando dal 14,05% di share della prima puntata a poco sopra il 12% della seconda, è il programma che i vertici Mediaset hanno quindi deciso di “sacrificare”.

Le due preferite dal pubblico decretate dal televoto – nessuna eliminazione quindi in questa puntata – sono Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Sono quindi entrambe anche immuni per le nomination della serata. Preferiti della Casa sono Javier Martinez e Giglio, anch’essi immuni. Le opinioniste regalano invece l’immunità a Clayton Norcross.

I nominati della puntata del 12 novembre del Grande Fratello sono Federica Petagna, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani e Amanda Lecciso.

La puntata si apre con un litigio senza senso fra Alfonso e Stefano, rispettivamente ex fidanzato di Federica e tentatore di Temptation Island e attuale frequentazione della ragazza. Un litigio che non ha senso, visto che la ragazza ha scelto in maniera consapevole. I due, peraltro, non hanno nulla da dirsi e quindi discutono come fossero due bulletti di periferia. Che noia.

“Io ho parlato con il tentatore Giovanni e mi ha detto che vi siete dati un bacio. Cosa è successo?” chiede Stefano a Federica. Insomma, è un intrigo tanto appassionante che la mia gatta Nikita si è addormentata appena conclusa la frase. “No, non è vero” risponde Federica. “Lo stesso Giovanni mi ha detto che hai baciato anche il cugino di Titti in discoteca” aggiunge l’ex tentatore, oggi purtroppo nuovo concorrente del Grande Fratello 2024.

Dalla padella alla brace: si è poi passati a parlare di un altro finto rapporto: quello fra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il pubblico è stato coinvolto in uno scomodissimo sondaggio: la storia tra Shaila e Lorenzo è amore o strategia? Sondaggio che ha visto il pubblico così schierato: amore al 60%, strategia al 40%. Altra relazione evidentemente tossica, vista la gelosia asfissiante di lui. “Lorenzo tu mi ricordi Alex Belli, conosci bene il sistema e guardi dove sono le telecamere. Perché? Perché funziona avere una storia, fa arrivare in finale” sottolinea Alfonso Signorini. Dopo le solite schermaglie e polemiche sulla coppia, si è passati a un abbandono. Questa volta reale e definitivo. Enzo Paolo Turchi ha lasciato ufficialmente il Grande Fratello 2024, “per stare vicino alla famiglia”.

Un abbandono e subito dopo un ritorno: quello di Tommaso Franchi dal Gran Hermano spagnolo. Tommaso Franchi che, udite udite, conferma di non essere interessato a Maica Benedicto. Come tutti sapevano da una settimana e mezza.