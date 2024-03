Grande Fratello, cosa ha sussurrato Signorini a Beatrice Luzzi dopo la vittoria di Perla

Perla Vatiero vince la diciassettesima edizione del Grande Fratello dopo una finale tiratissima nella quale a sembrare favorita era stata Beatrice Luzzi e subito c'è chi grida al complotto. E non per la vittoria di Perla Vatiero, ma per quello che Alfonso Signorini avrebbe sussurrato all'orecchio di Beatrice Luzzi dopo la sconfitta nella finale del reality show.

Cosa ha sussurrato Alfonso Signorini a Beatrice Luzzi dopo la finale del Grande Fratello?

Ma andiamo con ordine: il conduttore ha appena annunciato che a vincere la diciassettesima edizione del Gf è l'ex protagonista di Temptation Island e iniziano i festeggiamenti da parte degli altri concorrenti. Baci e abbracci fra tutti e per tutti. Anita Olivieri festeggia molto sportivamente la sconfitta dell'attrice, altri invece la vittoria di Perla.

Alfonso Signorini abbraccia le finaliste e si complimenta con loro per il percorso fatto. Ed ecco che qui scatta il moviolone: cosa ha sussurrato all'orecchio di Beatrice Luzzi?

C'è chi sezionando il video di quella sequenza della finale ha letto sul labiale del conduttore un "Ci abbiamo provato" immaginando complotti e dietrologie che in confronto Vladimir Putin è una persona molto serena e per nulla dubbiosa, ma la realtà è un'altra e racconta di una situazione ben più tranquilla. Sarebbe stato un "Ci abbiamo provato a farti vincere, ma purtroppo l'ha spuntata lei".

"Tu sei grandissima, ti ho sempre amato" è infatti quello che si evince osservando e riosservando il labiale. Nulla di nuovo, quindi, visto che il conduttore del Grande Fratello non ha mai fatto mistero durante questa stagione di apprezzare l'attrice. Come non ha mai nascosto di provare affetto per ognuno dei concorrenti del reality show. Insomma, i complottisti devono cambiare obiettivo.